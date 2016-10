1.927 EURO extra beim PKV-Tarifwechsel sparen

A. Loevenich

(firmenpresse) - Die durchschnittlichen Kosten für eine Beratung zum PKV-Tarifwechsel liegen bei EURO 1.927, so das Fach-Portal www.pkv-tarifwechsel.org in einer Online-Studie. Diese Kosten können auf 0 EURO gesenkt werden. Zu den knapp 2.000 gesparten EURO kommt dann noch die Ersparnis durch die Tarifoptimierung vom ersten Monat an. Die meisten Anbieter locken mit einer Ersparnis von ca. 40 % oder monatlich 270 EURO für den Beitrag der privaten Krankenversicherung. Welche Ersparnis realistisch ist, kann nur die Prüfung im Einzelfall ergeben.



In jedem Fall kann der PKV-Kunde die Beratungsgebühr von ∅ 1.927 EURO ganz einsparen.



Wie ist das möglich?



Finanziert wird die Beratung aus einem Anteil der PKV-Verwaltungskosten. Die liegen bei 5,4 % (Quelle: PKV-Verband). Gemäß den traditionellen Makler-Usancen der deutschen Versicherungswirtschaft bezahlt die private Krankenversicherung aus diesen Verwaltungskosten den Wunsch-Berater des Versicherungsnehmers. Ein solcher PKV-Makler muss für seine Zulassung hohe staatliche Anforderungen erfüllen. Die erforderliche Maklervollmacht kann täglich vom Kunden gekündigt werden. Kosten dürfen dem Versicherten nicht entstehen.



Folgende private Krankenversicherungen übernehmen die Beratungskosten für Ihre Kunden:



Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia, Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring, DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein, Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, Universa und Württembergische.



Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist nach eigenen Angaben die

hc consulting AG (www.hcconsultingag.de) aus Köln.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.pkv-tarifwechsel.org



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

PKV. Tarifwechsel. Kostenlos.

Dies ist eine Pressemitteilung von

hc consulting AG

Leseranfragen:

hc consulting AG

Sigrid Halm

Friesenstraße 30

50670 Köln



0221 37991961

info(at)pkv-tarifwechsel.org

www.pkv-tarifwechsel.org

Datum: 26.10.2016 - 18:19

Sprache: Deutsch

News-ID 1417272

Anzahl Zeichen: 1731

Kontakt-Informationen:

Firma: hc consulting AG

Ansprechpartner: Sigrid Halm

Stadt: Köln

Telefon: 0221 37991961



Meldungsart: Finanzinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 26.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung