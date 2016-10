RegioHelden GmbH eröffnet neuen Standort in Frankfurt

Die RegioHelden GmbH ist Anbieter für lokale und regionale Internetwerbung. Nun ist die Ströer-Tochter auch in Frankfurt mit einem neuen Standort vertreten.

(firmenpresse) - Sechs Jahre nach der Gründung des Unternehmens baut die RegioHelden GmbH die Palette ihrer Standorte kräftig aus. Insgesamt drei neue Standorte kommen hinzu. So sorgen mittlerweile die geschulten Mitarbeiter auch in der Finanzmetropole Frankfurt für eine optimale Gestaltung sowie die richtige Positionierung von Webseiten im Internet. Die Geschäftsstelle dort befindet sich am Torhaus Westhafen in der Speicherstraße. Diese rasante Entwicklung innerhalb dieser kurzen Zeit zeigt, dass das Heldenteam auf dem richtigen Weg ist.



Die RegioHelden GmbH in Frankfurt stellt hohe Ansprüche an sich selbst



Am neuen Standort Torhaus Westhafen können Kunden das gesamte Leistungsportfolio in Anspruch nehmen, welches auch in der Firmenzentrale in Stuttgart angeboten wird. Möglich machen das ein standortübergreifend kooperierendes Team und eine enge Vernetzung der bisherigen Standorte mit den neuen Büros. Dabei ist es heute nicht mehr allein damit getan, eine gute Website ins Netz zu stellen. Sie muss auch gefunden werden, damit ein Unternehmen neue Kunden gewinnen kann. Der Online-Auftritt sollte jedoch nicht nur Besuchern gefallen, sondern auch von Suchmaschinen verstanden und empfohlen werden. Daraus ergeben sich Ansprüche wie eine technisch einwandfreie Umsetzung, die Erfüllung der Anforderungen an die mobile Nutzbarkeit sowie eine gute Qualität der dort gebotenen Inhalte.



Welche Ziele setzen sich die RegioHelden GmbH in Frankfurt?



Dass die ständige Lernbereitschaft eine unverzichtbare Eigenschaft ist, hat einen guten Grund. Die für effiziente Werbung im Internet zu beachtenden Anforderungen verändern sich ständig. Daran ist nicht nur Google mit den regelmäßigen Updates seiner Algorithmen schuld, sondern auch die Konkurrenz in den einzelnen Branchen wächst kontinuierlich weiter. Das bedeutet, dass das Team mit den Anforderungen mitwachsen muss. Das gilt vor allem dann, wenn man sich, wie das mittlerweile von Berlin bis Stuttgart tätige Team, auf die regionale Werbung im Internet spezialisiert hat. Das angebotene Leistungsspektrum ist dabei umfassend: vom Design über Anzeigenwerbung auf Suchmaschinen (AdWords) bis hin zur Optimierung Ihrer Website (SEO), ist die RegioHelden GmbH der richtige Ansprechpartner. Sie verhelfen dabei zu mehr Sichtbarkeit im Internet - und durch ihre regionale Verbundenheit werden Kunden auch dort gefunden, wo sie es gerne möchten. So ist die Finanzmetropole Frankfurt ab sofort nicht mehr nur durch seinen Apfelwein und seine Hochhäuser bekannt, sondern auch durch die Online-Agentur der RegioHelden GmbH.











Wir glauben daran, dass sich die Welt verändert und immer mehr Bereiche in unserem Privat- und Geschäftsleben von der Digitalisierung und Technologie betroffen sein werden. Gerade bei regionalen Unternehmen besteht hier im Vergleich zu großen Konzernen noch ein großes Potenzial und die Möglichkeit sich gerade gegenüber etablierten Unternehmen einen Vorteil zu erarbeiten.



Wir sind davon überzeugt, dass es in zehn Jahren klassische Branchenbücher, zumindest in der Form wie sie heute existieren, nicht mehr geben wird. Kleine, regionale Unternehmen dagegen schon. Diese werden ihre Werbebudgets mehr und mehr in digitale Produkte investieren.



Die RegioHelden sind deswegen angetreten, um es regionalen Unternehmen zu ermöglichen die Vorteile des Internets für ihr Geschäft zu nutzen.



RegioHelden GmbH

Marienstraße 23, 70178 Stuttgart

