neues deutschland: Ausweitung derÜberwachung: Hebel gegen Datenschützer¶

(ots) - Es ist über zehn Jahre her, da haben

Verfassungsschützer der zunehmenden Videoüberwachung bereits

attestiert, zur Degradierung von Bürgern zu überwachten Objekten

beizutragen. Ja, es waren echte Verfassungsschützer: die

Grundrechtsfreunde, die jährlich den Big Brother Award verleihen. Von

den Behörden, die von Amts wegen für »Sicherheit« zuständig sind, ist

man anderes gewöhnt: immer mehr staatliche Anmaßung, polizeilichen

Zugriff, behördliche Kontrolle. Nun dreht der Innenminister die

Schraube noch weiter: Seine Pläne zielen darauf ab, das Installieren

von Kameras durch private Betreiber zu erleichtern - und zugleich die

Datenschützer zu schwächen, welche für die Überprüfung dieser Art

»privatisierter innerer Sicherheit« zuständig sind. Natürlich wird

das alles mit Terrorgefahr begründet, etwas, wogegen Videoüberwachung

wenig ausrichtet - sieht man von nachträglichen Ermittlungen und der

Befriedigung medialer Bilderbedürfnisse ab. Die »Sicherheitsbelange«,

die der CDU-Minister meint, sind eben nicht die Belange der

Gesellschaft, in denen das Grundrecht des Einzelnen, vom Staat

unbehelligt zu bleiben, eine zentrale Rolle spielen muss. Sondern es

sind die Belange de Maizières: In Wahrheit geht es darum, den

Einfluss der Datenschützer auszuhebeln - das sagt der Gesetzentwurf

auch ganz offen: Bei denen hätte sich eine restriktive

Genehmigungspraxis von Videoüberwachung herausgebildet. Man könnte

anfügen: wie es sich für echte Verfassungsschützer gehört.







