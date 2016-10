WAZ: Unis müssen sich umstellen

- Kommentar von Matthias Korfmann zur Studierfähigkeit

(ots) - Neu ist das Klagelied der Professoren über die

fehlende Studierfähigkeit der Schulabgänger nicht, aber ihre Klagen

werden lauter. Ein junger Mensch, der die "Allgemeine Hochschulreife"

hat, sollte in der Lage sein, ohne Vorbereitungskurse und Nachhilfe

ein Studium zu beginnen, heißt es an den Unis. Wenn es so ist, dass

immer mehr Erstsemester nicht einmal einen halbwegs fehlerfreien Text

schreiben können oder nach acht Jahren Englischunterricht an einer

Vorlesung in dieser Sprache verzweifeln, müssen sich die Schulen die

Frage gefallen lassen, ob ihr Unterricht in Ordnung ist.



Aber die Unis sind genauso in der Verantwortung wie die Schulen.

Denn das Publikum an den Hochschulen wird immer "bunter", ob es den

Professoren nun gefällt oder nicht. In den 1970er-Jahren schafften

nur etwa 15 Prozent eines Altersjahrgangs das Abitur. Heute sind es

mehr als 50 Prozent. Viele Erstsemester sind noch nicht volljährig.

Andere schaffen den Sprung an die Uni durch berufliche

Qualifikationen und sind schon 30 Jahre. Angesichts dieser Vielfalt

sollten Vorbereitungskurse und eine intensive Beschäftigung mit den

Studienanfängern nicht lästig, sondern selbstverständlich sein.







