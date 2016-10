Wie man den richtigen Finanzberater findet

In ein Eigentum auf St Lucia zu investieren kann sehr anstrengend sein und viel Arbeit mit sich bringen. Mit dem richtigen Finanzberater wird Ihnen daher ein großer Teil der Arbeit abgenommen.

(firmenpresse) - Ein Eigentum zu kaufen kann anstrengend sein, doch das bringt die Planung eines neuen Lebens in einem neuen Land nun einmal so mit sich. Wenn auch Sie in ein Eigentum auf St Lucia investieren möchten, lässt es sich empfehlen sich an den richtigen Finanzpartner zu wenden.



Es gibt einige Finanzhaie, die selbst ihren Gewinn daraus ziehen wollen, in wertvolle Immobilien zu investieren. Dies könnte für Sie mit einer geringen Vorauszahlung, später jedoch mit hohen Schulden verbunden sein. Um die Haie von den renommierten Beratern zu unterscheiden, sollten Sie folgenden Regeln folgen und mit der Unterstützung erfahrener Profis gute Investitionen tätigen.



Qualifikationen & Erfahrung



Als erstes sollten Sie fragen, wie die Qualifikationen und Erfahrungen des Beraters sind. Fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten. Es lässt sich immer empfehlen einen erfahreneren Berater an seiner Seite zu haben und glauben Sie nicht immer den Bewertungen auf den Webseiten.



Kontaktieren Sie die Finanzaufsichtsbehörde



Falls der Berater behauptet, Erfahrungen zu haben, wenden Sie sich an die Finanzaufsichtsbehörde und überprüfen Sie es. Die Finanzaufsichtsbehörde wird frühere Listen überprüfen und Ihnen alle Informationen geben können, die Sie brauchen. Sie können dann frühere Arbeitgeber anrufen und Referenzen erfragen.



Checken Sie die Professionalität



Selbstständige Berater sollten mit einem professionellen Lebenslauf registriert sein. Recherchieren Sie nach früheren Arbeiten und überprüfen Sie die Qualifikationen des Beraters.



Gebühren & Verträge



Zuletzt ist es nur empfehlenswert, sich über alle auf Sie zukommenden Kosten und Verträge im Voraus zu informieren. Einige Berater werden mit Sicherheit jeden Ratschlag berechnen, also seien Sie aufmerksam und fragen Sie früh genug nach. Manchmal kommt es sonst zu heftigen Beträgen und unerwarteten Gebühren. Gehen Sie auch sicher, dass jede Abmachung mit dem Unternehmen des Beraters im Einklang ist.





Diese Schritte werden Ihnen helfen Haie zu vermeiden und stattdessen einen ehrlichen Finanzberater zu finden. Leider kommt es immer noch viel zu oft vor, dass ahnungslose Kunden auf Finanzhaie treffen und am Ende unzählige Gebühren anfallen. So sollten Sie die Sache nicht angehen, da es ja hier um Ihr zukünftiges Leben auf einer Trauminsel geht.



Investitionen können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, besonders wenn Sie planen auszuwandern. Seien Sie darum aufmerksam und informieren Sie sich weit genug, damit Ihnen die Planung Ihrer Zukunft keine Kopfschmerzen bereitet.





http://landingsvillas.com/



The Landings verkaufen luxuriöse Immobilien in St. Lucia in der Karibik, wobei sie jeden Kunden dank ihres breiten Wissens über das Land, die Leute und die schönsten Plätze perfekt beraten können. St. Lucia gehört zu den beliebtesten Strandsiedlungen der Karibik und bezaubert mit seinen imposanten Villen und Penthäusern.



Kontakt:



The Landings

Pigeon Island Causeway

Rodney Bay, Gros Islet

St Lucia



+44 (0)207 183 4597



info(at)landingsvillas.com

