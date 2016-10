Erfahren Sie mehr über die Geschichte von Castellammare

Für diejenigen, die sich auf eine Reise nach Sizilien begeben haben und dabei im westlichen Teil der Insel unterkommen, ist die Stadt Castellammare ein Must-See.

(firmenpresse) - Für alle, die bei ihrer Sizilienreise im westlichen Teil der Stadt ihre Unterkunft haben, ist die Möglichkeit, die historische Stadt Castellammare del Golfo zu besuchen, greifbar nahe. Der Name der Stadt bedeutet übersetzt so viel wie „Seefestung am Golf“, was schon vermuten lässt, dass diese Stadt mehr zu bieten hat als nur eine sehenswerte Küste.



Viele Reisende haben bei der Sizilienreise den Wunsch, das echte, authentische Gesicht Siziliens zu sehen. Castellammare ist dabei die perfekte Wahl und hat einiges für Alleinreisende oder Reisende, die nach Abenteuern suchen, zu bieten. Was viele Urlauber zunächst abschreckt, ist die Tatsache, dass Castellammare einst bekannt für die gewalttätige Mafia war. Heutzutage ist davon auf der idyllischen Insel allerdings nichts mehr zu spüren.



Das Schloss



Die Hauptattraktion dieser Kleinstadt ist das arabisch-normannische Schloss aus dem 17. Jahrhundert, das auf dem steinigen Vorgebirge liegt und von Hügeln umrandet ist. Das Schloss wurde von den Arabern im 10. Jahrhundert gegründet und später von den Normannen übernommen und mit schützenden Mauern versehen. Im 13. Jahrhundert wurde es teilweise zerstört und von den Aragoniern wiederaufgebaut.



Im Innern befinden sich einige Museen: Das archäologische Museum, das maritime Museum, das Wassermühlenmuseum und das Museum produktiver Aktivitäten.



Museo Etno-Antropoligico Annalisa Buccellato



Als eines der im Innern befindlichen Museen lässt sich das Museo Etno-Antropoligico Annalisa Buccellato besonders hervorheben, vor allem für die, die nach den authentischsten Seiten der Stadt suchen. Die Initiative wurde von den Eltern eines jungen Mädchens gegründet, das gestorben ist. Das Museum hat sich auf das traditionelle Leben in Sizilien spezialisiert. Es finden sich hier alte Haushaltsutensilien, landwirtschaftliche Geräte, Schreibmaschinen, alte Zeitschriften und vieles mehr. Der Eintritt ist kostenlos und besonders dafür ist es einer der schönsten Einblicke in das alltägliche Leben, den man bekommen kann.





Die Mutter und die Anderen



Gleich im Zentrum der Stadt gelegen, gibt die gelbe Fassade der Kirche aus dem 18. Jahrhundert ihre Klassik-inspirierte Erscheinung. Die äußere Erscheinung der Kirche ist von drei Barock-Portalen geprägt. Im Inneren finden sich Freskogemälde von dem berühmten italienischen Künstler des 18. Jahrhunderts, Giuseppe Fresca.



Die Mutterkirche ist zwar das beeindruckendste religiöse Gebäude der Stadt, aber es gibt auch einige kleinere Kirchen, die einen Besuch wert sind: Die Kirche des Fegefeuers, die Kirche der heiligen Maria, die Kirche des Rosenkranzfestes und die Kirche der heiligen Madonna.



Außerhalb Castellammare



Wenn Sie in einem sizilianischen Resort in dieser Region verbleiben, lässt sich auch unbedingt empfehlen, sich die Hauptstadt Palermo anzusehen, sowie die sehenswerten Städte Segesta, Lo Vito und Erice. Die Schönheit Siziliens liegt Ihnen hier zu Füßen.





http://www.prestigeholidays.co.uk/sicily/resorts



Mehr Informationen finden Sie unter: http://www.prestigeholidays.co.uk/sicily/resorts



Prestige Holidays

1 Fridays Court

High Street, Ringwood

Hampshire, BH24 1JA

United Kingdom

+44 (0) 1425 480400

