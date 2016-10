Neu: Die Themenseiten "AfD" und "FDP" bieten auf Deutsche-Politik-News.de thematische Übersichten!

Die Alternative für Deutschland (Kurzform AfD) ist eine politische Partei in Deutschland.



Sie wurde als Reaktion auf die Euro-Rettungspolitik am 6. Februar 2013 in Berlin gegründet.



Bei der Europawahl 2014 gewann sie erstmals überregionale Mandate und zog ab 2014 in mehrere Landesparlamente ein.



Parteisprecher waren bis Juli 2015 die Bundesvorstandsmitglieder Bernd Lucke, Frauke Petry und Konrad Adam.



Nach einem monatelangen innerparteilichen Machtkampf und dem Ausscheiden von Bernd Lucke wurden Frauke Petry und Jörg Meuthen als neue gleichberechtigte Parteivorsitzende gewählt.



Die eisten Politikwissenschaftler sehen die AfD im politischen Parteien-Spektrum rechts von den Unionsparteien und bezeichnen sie überwiegend als rechtspopulistisch oder vom Rechtspopulismus beeinflusst.



Link zur Themenseite "AfD": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-AfD



Die Freie Demokratische Partei (Kurzform FDP, von 1968 bis 2001 F.D.P.; Eigenbezeichnung: Freie Demokraten, bis 2015 Die Liberalen) ist eine liberale Partei in Deutschland, welche im politischen Spektrum in der sozial-liberalen Mitte bis rechts der Mitte steht.



Die Partei war 1949-1956, 1961-1966, 1969-1998 und 2009-2013 als jeweils kleinerer Koalitionspartner an der Bundesregierung beteiligt.



Von 1949 bis 2013 war die FDP durchgehend im Deutschen Bundestag vertreten.



Christian Wolfgang Lindner (* 7. Januar 1979 in Wuppertal) ist seit dem 7. Dezember 2013 Bundesvorsitzender der FDP.



Link zur Themenseite "FDP": http://www.deutsche-politik-news.de/modules.php?name=Z-FDP





