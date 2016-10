Die besten Bars in Courchevel Moriond (1650) – Eine Anleitung

Courchevel ist besonders für seine lebhafte Après-Ski-Szene bekannt. Lernen Sie noch vor Ihrer Abreise die besten lokalen Bars kennen und kommen Sie vorbereitet an.

(firmenpresse) - Nachdem Sie sich entschieden haben, wo es hingehen soll, ist es niemals eine schlechte Idee, sich ein wenig schlau über Ihr Reiseziel zu informieren. Courchevel Moriond ist eine ausgezeichnete Wahl für diesen Winter. Sowohl als Beginner als auch als Fortgeschrittener haben Sie hier hervorragende Möglichkeiten zum Skifahren. Doch zu einem Winterurlaub gehört auch eine Auswahl an Bars und Restaurants, die Ihnen den Urlaub ein wenig entspannter gestalten. Zu Ihrem Glück bietet Courchevel Moriond mehr als genug Auswahl.



Le Cabane



Eines der schönsten Dinge am Reisen ist das Kennenlernen anderer Kulturen. In Le Cabane ist Französisch sehr angesagt sowie das Rauchen in Bars. So können Sie Ihre Sprachkenntnisse auffrischen und dabei neue Bekanntschaften machen. Die Bar bietet eine Auswahl an Wein, Bier, Pizza und sogar Austern an. Das kuschelige Ambiente sorgt für eine gemütliche Atmosphäre zum Relaxen, was Sie nach dem anstrengenden Ski-Tag auch wirklich gebrauchen können.



Le Schuss



Eine weitere kulturreiche Bar ist Le Schuss. Die Getränke sind etwas teurer, doch auch hier wird der französische Lebensstil anschaulich repräsentiert. Die Bar ist klein und gemütlich und eignet sich super für das Après-Ski.



Le Bubble Bar



Jetzt mal zur Abwechslung ein klein wenig lebhafter: Le Bubble Bar. Mit Live Musik, Happy Hours und Billardtischen sorgt diese Bar für ein Après-Ski-Erlebnis vom feinsten. Die Bar ist bekannt für junge Skiurlauber, da die Musik auch schon einmal lauter werden kann.



Funky Fox



Jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag findet im Funky Fox eine Party mit der Band „Bubble and Crisp“ statt, die Elektro Beats und Tanzmusik bieten. Bevor die Musik losgeht, genießen Sie einige Burger und lassen es sich nach einem Tag im eisigen Schnee gut gehen.



Die Fire and Ice Bar



Wenn Sie fertig mit dem Skifahren sind, aber die Piste noch nicht verlassen wollen, besuchen Sie die Fire and Ice Bar. Sie liegt direkt unten an der Piste. Hier bekommen Sie unter Anderem Pizza, Bier und Shots in einer gemütlichen Atmosphäre serviert.





La Boulotte



Dieser kleine, freundliche Ort bietet ein leckeres Mittagessen und Kaffee, nachdem Sie mit dem Skifahren fertig sind. Lassen Sie sich vom Hund des Hauses, Cubbie, willkommen heißen und genießen Sie hausgemachtes Essen und Drinks in dieser einzigartigen, rustikalen Atmosphäre.



Anreise



Vom Flughafen aus kann Sie Shuttle Direct in ungefähr zwei Stunden nach Courchevel Moriond bringen. Den Transfer können Sie im Voraus buchen, damit Sie Ihren Urlaub ab dem Moment der Anreise in Ruhe genießen können. Falls Sie mit Skiern reisen, vergessen Sie nicht, das bei der Buchung anzugeben.





