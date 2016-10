Die fünf besten Skiresorts mit Schneegarantie nahe dem Genfer Flughafen

Sie müssen gar nicht allzu weit vom Flughafen reisen, um Ski zu fahren. Diese Resorts sind alle nur eine kurze Transferfahrt entfernt.

(firmenpresse) - Es ist wieder soweit, Ihre Skiferien zu buchen. Wenn Sie vom Flughafen aus nicht weit reisen möchten, eignen sich diese fünf Resorts perfekt, um hier schöne Skiferien zu verbringen.



Chamonix



Ihre erste Option ist Chamonix. Es liegt ungefähr eine Stunde vom Genfer Flughafen entfernt. Der Ski-Transfer bringt Sie zu diesem 1.035 Meter hohen Resort, das 155 Kilometer an Pisten zu bieten hat. Als einziges der Resorts im näheren Umkreis zum Flughafen, hat Chamonix Abhänge von über 3.000 Metern. Am nordöstlichen Ende des Gebiets gelegen, finden Sie hier garantiert Schnee. Man sollte jedoch aufpassen – die Pisten eignen sich eher für erfahrene Skifahrer als für Anfänger.



Flaine



Der Skitransfer vom Genfer Flughafen nach Flaine wird Ihnen mit Shuttle Direct sehr einfach gemacht. Dieses Resort ist nur eine einstündige Fahrt vom Flughafen entfernt. Als einer der höchsten Punkte des Mont Blanc, ist Flaine gefährdet, stürmig zu werden, doch dank des Mikro-Klimas liegt durch die gesamte Saison über Schnee. Es gibt insgesamt 265 Kilometer an Pisten.



Avoriaz



Das schneereichste Resort in Frankreich liegt mit Avoriaz in 1.800 Metern Höhe. Der Schnee fällt hier großzügig, was Ihnen das Skifahren ohne Probleme zu jeder Zeit ermöglicht. Vom Genfer Flughafen können Sie Skitransfers in 90 Minuten zum Resort bringen. Hier gibt es Pisten mit einer Länge von insgesamt 70 Kilometern und die Abhänge reichen von 1.100 bis zu 2.275 Metern. Um die Reise noch spektakulärer zu gestalten, bietet dieses Resort Ihnen tolle Ausblicke auf die Jura Mountains.



Les Contamines



Mit 1.160 Metern Höhe verspricht Les Contamines einen guten Schneefall, auch wenn die Orte in näherer Umgebung nicht beschneit sein sollten. Die Pisten können den Schnee dank ihrer Form gut halten. Les Contamines liegt etwa eine Stunde vom Genfer Flughafen entfernt. Der Skitransfer von Shuttle Direct bringt Sie vom Genfer Flughafen sicher zum Resort.





La Clusaz



In La Clusaz werden Sie sich keine Sorgen um zu wenig Schnee machen müssen. Mit 1.100 Metern Höhe nahe dem nordwestlichen Ende der Alpen, sind diese Abhänge von den ersten Stürmen, die von dem Atlantik kommen, betroffen. Eine Stunde vom Genfer Flughafen entfernt gelegen, bringen Skitransfers von Shuttle Direct Sie schnell und effizient zum Resort. Wir werden Sie und Ihr Equipment sicher nach La Clusaz befördern, wo Sie 132 Kilometern an Pisten und Abhänge von 1.100 bis zu 2.470 Metern Höhe befahren können.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.shuttledirect.com/en/php/airport_shuttle_direct.php



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Shuttle Direct bietet private und gemeinsame Flughafentransfers zu Hotels, Skigebieten und Innenstädten beliebter Urlaubsdestinationen weltweit und zeichnet sich dabei durch höchste Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mehr Infos unter: http://www.shuttledirect.com/en/php/airport_shuttle_direct.php



Kontakt:



Viajes Alameda / Shuttle Direct

vía Emilio Ortuño, 15

Benidorm Center Building

E03501 Alicante

Spain



0870 735 0369

Dies ist eine Pressemitteilung von

Shuttle Direct

Datum: 26.10.2016 - 20:25

Sprache: Deutsch

News-ID 1417309

Anzahl Zeichen: 2721

Kontakt-Informationen:

Firma: Shuttle Direct

Ansprechpartner: Laura Bolick

Stadt: Alicante

Telefon: 0870 735 0369



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 89 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung