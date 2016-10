Die romantischsten Orte in Genf

In Genf gibt es fünf sehenswerte Orte, die Sie bei einem Wochenendbesuch nicht verpassen sollten.

(firmenpresse) - Überraschen Sie Ihren Partner mit einem Ausflug in die Schweizer Metropole. Genf bietet mehrere Möglichkeiten, romantische Momente sowohl im Freien (bspw. in den Restaurants am Wasserrand) zu verbringen, oder die naturhaften Seiten der Stadt zu erforschen. Es ist unmöglich, bei einem kurzen Besuch alles zu sehen, da Genf einfach so viele verschiedene Orte für Turteltäubchen zu bieten hat.



Was man sehen sollte



Romantik liegt immer im Auge des Betrachters, doch diese Genfer Kulissen stellen schon einmal einen guten Anfang dar. Beeindrucken Sie Ihre Freunde mit den süßesten Selfies vor den Highlights der Stadt – hier sind fünf Orte, die Sie unbedingt besuchen sollten.



Parks



Spazieren Sie die Wege entlang, genießen Sie ein Sonnenbad im Grünen oder ein romantisches Picknick. Es gibt mehr als 20 Parks im Stadtzentrum, was die perfekte Grundlage zum Relaxen an einem sonnigen Tag in Genf bietet.



Jet d’Eau Brunnen



Betrachten Sie den größten Springbrunnen der Welt, der das Wasser 140 Meter hoch schießt. Ursprünglich wurde er 1886 als Sicherheitsventil gegründet. Jetzt gilt er als eine der Attraktionen der Stadt. Diese Sehenswürdigkeit im Hintergrund sollten Sie in Ihrer Selfie Collage nicht missen.



Der See



Umschlossen von den großartigen Alpen ist der Genfer See das Herz der Stadt. Dieser hellblaue See stellt eine wunderschöne Szenerie für einen Spaziergang dar, bietet aber auch die Möglichkeit, an einem warmen Tag schwimmen zu gehen. Besuchen Sie auch die Restaurants und Cafés um den See herum.



Die Altstadt



Wenn Sie ein Fan von gepflasterten Straßen und der Altstadt-Atmosphäre sind, sollten Sie die Genfer Altstadt unbedingt gesehen haben. Was einst ein romanischer Marktplatz war, ist nun ein gemütlicher Ort zum Shoppen und Bummeln. Die Straßen sind gefüllt mit Cafés, Boutiquen, Bistros und Bars. Mit dem romantischen Flair am Abend und einer lebhaften Atmosphäre tagsüber, ist die Altstadt ein Ort, den Sie bei einem Besuch in Genf nicht verpassen sollten.





Der Rhein und die Arve



Die Welt ist voll von Wundern der Natur und diese sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Der Rhein und die Arve haben jeweils unterschiedliche Farben und wenn Sie aufeinandertreffen, ergibt das einen sehr sehenswerten Zusammenfluss. Für den besten Ausblick sollten Sie auf die Brücke über dem Knotenpunkt gehen.



Wie man dahin kommt



Es gibt mehrere Flugveranstalter, die direkt zum Genfer Flughafen fliegen, wie bspw. Easyjet, Swiss und British Airways, die beide etwas teurer sind. Sie können auch für um die 100 Euro mit dem Zug nach Genf reisen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.shuttledirect.com/en/php/airport_shuttle_direct.php



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Shuttle Direct bietet private und gemeinsame Flughafentransfers zu Hotels, Skigebieten und Innenstädten beliebter Urlaubsdestinationen weltweit und zeichnet sich dabei durch höchste Zuverlässigkeit und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. Mehr Infos unter: http://www.shuttledirect.com/en/php/airport_shuttle_direct.php



Kontakt:



Viajes Alameda / Shuttle Direct

vía Emilio Ortuño, 15

Benidorm Center Building

E03501 Alicante

Spain



0870 735 0369

Dies ist eine Pressemitteilung von

Shuttle Direct

Datum: 26.10.2016 - 20:31

Sprache: Deutsch

News-ID 1417311

Anzahl Zeichen: 2858

Kontakt-Informationen:

Firma: Shuttle Direct

Ansprechpartner: Laura Bolick

Stadt: Alicante

Telefon: 0870 735 0369



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung