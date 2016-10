Rheinische Post: Kommentar: Silvester-Geheimnisse

(ots) - Über 200 Strafanzeigen lagen am Neujahrstag

vor. Das Internet war voller Medien- und Augenzeugenberichte über die

unfassbaren Vorgänge in der Kölner Silvesternacht. Ein ganzer

Polizeiapparat rang längst um Sprachregelungen, um das eigene

Versagen zu kaschieren. Nur die komplette Landesregierung will von

allem fast vier Tage lang nichts mitbekommen haben. Man muss sich

schon sehr auf die Unschuldsvermutung konzentrieren, wenn man das

alles glauben will. Um dann auch noch mit ansehen zu müssen, wie die

Regierung wiederholt den von Peter Biesenbach (CDU) hoch

professionell geführten Parlamentarischen Untersuchungsausschuss

(PUA) düpiert: Erst werden Telefondaten der Kölner Polizei gelöscht,

kurz nachdem der PUA sie angefordert hat. Und jetzt sollen die

Aufklärer nicht einmal überprüfen dürfen, mit wem die

Ministerpräsidentin in den ersten Tagen nach der Katastrophe

telefoniert hat. Rot-Grün hat eine "lückenlose Aufklärung" der Kölner

Silvesternacht eingefordert. Für die größten Lücken sorgt die

Landesregierung inzwischen selbst.



Datum: 26.10.2016 - 20:04

