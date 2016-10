BERLINER MORGENPOST: Kreuzberger Experimente / Kommentar von Joachim Fahrun zum Görlitzer Park

(ots) - Das nun in Angriff genommene Konzept für den

Görlitzer Park richtig: Parkmanager und Parkläufer kümmern sich

künftig um die Grünanlage wie um einen Problemkiez. Man akzeptiert

bis zu einem gewissen Maß die Präsenz der Dealer. Man gestaltet den

Park neu, hält die Flächen sauber. Es geht darum, ein vielleicht

nicht optimales, aber für alle akzeptables Miteinander zu

ermöglichen, um die Anlage auch für die Anwohner wieder attraktiv zu

machen, die sie verängstigt meiden. Der Senat sollte sich an den

Kosten für die Aktion beteiligen. Schließlich profitiert die ganze

Stadt vom Touristenboom. Da ist es nur fair, die Menschen am Hotspot

der Partyszene nicht mit den negativen Begleiterscheinungen alleine

zu lassen.







Datum: 26.10.2016

