Fitnessgeräte online vergleichen und kaufen.

Sport ist gesund, doch nicht jeder möchte in ein Fitness Studio. Gut, dass es professionelle Fitnessgeräte auch für zu Hause gibt, dank anatomy24.de ist auch das Aussuchen und Einkaufen ein Vergnügen.

Anatomy24 Fitnessgeräte

(firmenpresse) - Kaufen Sie Ihre Fitnessgeräte und Ergometer online



Der übersichtliche und klar strukturierte Onlineshop anatomy24.de bietet ein Vollsortiment von Crosstrainern bis zu Laufbändern und Cardiogeräten sowie ein umfangreiches Angebot an Zubehör wie Gels und Gesichtskissen an. Neben der klassischen Banküberweisung ist bei dem Shop auch Paypal als moderne Zahlungsmöglichkeit sowie eine Zahlung per Nachnahme möglich. Kundenfreundlich ist auch der Callback Service sowie das übersichtliche Kontaktformular.



Verkauft wird nur, was vorher getestet wurde



Die Betreiber des Onlineshops sind Profis im Bereich Fitness und im Vertrieb. 1982 eröffneten sie ihr erstes Fitnessstudio und seit 1986 vertreiben sie Einrichtungen für Sportstätten. Im Angebot sind nur Fitnessgeräte und Ergometer, an denen auch die Inhaber trainieren würden und von denen sie persönlich überzeugt sind. Deshalb umfasst das Angebot auch Geräte und Einrichtungen, die Sie in anderen Shops nicht finden werden.



Zufriedene Kunden sprechen für sich



Zu den Kunden, die bei der Detmolder Firma Ergometer, Fitnessgeräte und Crosstrainer bestellen, gehören neben vielen Privatpersonen auch Hotels, Fitnesstudio sowie Rehazentren. Auch staatliche Stellen wie Justizvollzugsanstalten, die Bundeswehr und die Royal Army sowie Ölplattformen gehören zum Kundenkreis. Die Firma verbindet Professionalität im Vertrieb und Kundenkontakt mit einem zeitgemäßen und modernen Internetauftritt.



Umfangreiches Angebot und schnelle Lieferung



Das Angebot beinhaltet nicht nur Ergometer und Fitnessgeräte. Als Vollsortiment umfasst es auch ein umfangreiches Angebot an Therapiebändern, Rudergeräten und Laufbändern sowie ein gut sortiertes Ersatzteilsortiment und Kühlgels/Wärmegels. Dazu wird das Angebot durch Versa Climber und Kraftgeräte komplettiert. Egal ob Sport, Fitness oder Rehabilitation, bei http://www.anatomy24.de/ findet der Kunde, was er sucht. Ein Highlight ist eine originelle Suchfunktion. Hier beschreibt der Kunde seinen Wunsch oder sendet ein Foto dessen, was er erwerben möchte. Das ist Kundenservice.



Kurze Lieferzeiten von 2-4 Tagen bei kleineren Bestellungen sowie bis zu 2 Wochen bei großen und sperrigen Geräten sind ebenso kundenfreundlich wie die geringen Lieferkosten. Großgeräte werden manchmal auch frei Haus geliefert.



Anatomie24 kompakt



Beim Onlineshop anatomy24.de können Sie Ihre Fitness Station in Ruhe aussuchen und online kaufen. Wir bieten Ihnen u.a. Ergometer , Laufbänder, Crosstrainer und Versaclimber sowie Reha-Cardiogeräte und Kraftstationen in allen Variationen.



