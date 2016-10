Weser-Kurier:Über Bremens Chancen mit Borgward schreibt Philipp Jaklin:

(ots) - Wenn Borgward 55 Jahre nach dem Zusammenbruch des

Unternehmens wieder nach Bremen kommt, ist viel Emotion im Spiel.

Doch ist die sorgsam inszenierte "Rückkehr einer Legende" mehr als

ein Marketing-Gag eines chinesischen Konzerns, der sich von einer

exhumierten deutschen Automarke einen leichteren Zugang zum

europäischen Markt verspricht? Und steht Bremens Willkommensparty für

Borgward nicht in krassem Missverhältnis zur überschaubaren Zahl von

bis zu 100 Beschäftigten, die bald aus Asien gelieferte halbfertige

Fahrzeuge und Teilmodule zusammensetzen sollen? Zumal noch völlig

unklar ist, ob die neuen Modelle hierzulande genug Käufer finden

werden.



Was das neue Borgward in Angriff nimmt, ist ein Experiment - und

zwar ein hochspannendes. Jahrelang bauten deutsche Hersteller

Fertigung in China auf, um auf dem größten Automarkt der Welt

mitzumischen. Inzwischen hat die chinesische Autoindustrie so viel

Selbstbewusstsein und auch Kapital in der Hinterhand, dass man mit

Hilfe von deutscher Markenhistorie und deutschem Know-How einen

Vorstoß in Europa wagt. Das hat viel mit dem Wesen des Elektroautos

zu tun; seine Konstruktion ist vergleichsweise einfach, was die

Schwelle für den Markteintritt senkt, neue Formen der Produktion

ermöglicht. Diese Technologie hat das Zeug, die Autoindustrie sehr

gründlich auf den Kopf zu stellen.



Bremen hat die Chance, sich in der Elektromobilität zu einem

bedeutenden Schauplatz zu entwickeln. Auch der Platzhirsch Daimler

wird hier bald Elektroautos bauen, was weitere, spezialisierte

Zulieferer in die Region locken könnte. Wissenschaft und Forschung

auf höchstem Niveau sind ein weiteres Plus für den Standort. Was an

Borgward ab jetzt so interessiert, ist nicht mehr die legendäre

Vergangenheit dieses Herstellers an der Weser - sondern seine

Zukunft.









