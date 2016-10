Schnieder stattet Hohoffs 800 Grad "The Golden Cage" aus

Spektakuläres Steakrestaurant in Hagen eröffnet

Maßgefertigte Bänke aus Eiche mit anspruchsvollen Steppungen

(firmenpresse) - Ein Steakrestaurant, das viel mehr vermittelt als Essen und Trinken: Ein Besuch im Restaurant "The Golden Cage" in Hagen ist eine Zeitreise in das New York der Roaring Twenties und Thirties. Diese Epoche steht gleichzeitig für Industrialisierung und Eleganz, die sich etwa in den Meisterwerke des Art deco ausdrückt.

Industrieller Charme

Genau diese Atmosphäre sollte sich in der Einrichtung des Restaurants spiegeln - eine spannende Aufgabe für die Stuhlfabrik Schnieder. Das Steakrestaurant befindet sich in einem ehemaligen Kesselhaus in Hagen, welches komplett entkernt wurde, aber immer noch seinen industriellen Charme versprüht. Das Restaurant ist im Innenbereich von einem goldenen Käfig umgeben, der das Licht auf sanfte Weise bricht.

Stimmung vermitteln

Der Auftraggeber und der Planer hatten eine sehr spezifische Vorstellung von der Stimmung, die das Interieur vermitteln sollte. Die Stuhlfabrik Schnieder führte intensive Gespräche mit dem Planer und dem Betreiber. Man sprach über Stimmungen, Emotionen und Ambiente. Die Stuhlfabrik entwarf Bankgruppen, Stühle und Tische im Sonderbau. Formen, Materialien und Verarbeitungsmöglichkeiten wurden bis ins letzte Detail festgelegt.

Fotorealistische 3D-Visualisierung

Mit fotorealistischen 3D-Darstellungen visualisierte Schnieder die Vorstellungen der Möblierung. Es war ein herausforderndes Projekt, bei dem die Stuhlfabrik ihre Stärken der individuellen Beratung sowie der Herstellung in Deutschland voll und ganz einbringen konnte. Die Montage vor Ort erfolgte mit eigenen Teams, so dass Schnieder das Projekt komplett von der ersten Idee bis zur eröffnungsreifen Einrichtung betreute.

Maßgefertigte Möbel

Die Banknischen sind maßgefertigt und mit einem kombinierten Velours-Leder-Polster inklusive aufwändiger Ziersteppungen versehen: Der edle Stoffbezug und das Leder harmonieren perfekt mit dem goldenen Käfig sowie den passend dazu hergestellten Stühlen. Auch technisch sind die Bänke aus Eichenholz anspruchsvoll gearbeitet: Sie sind jeweils mit umlaufenden, profilierten Einrahmungen als Raumteiler-Elemente und einer brünierten Messing-Reling ausgestattet.

Hochwertiger Materialmix

Außerdem realisierte Schnieder in den Bankanlagen Ausfräsungen für eingelassene Leuchten im Art déco Stil sowie für die eingebaute Lüftungsanlage. Teilweise wurden auch Lichtkästen in die Bänke integriert. Die Säulentische haben ein gezundertes und matt gepulvertes Untergestell. Die Tischplatten besitzen einen Rahmen aus massiver Eiche, in den mittig, durch einen Messingrahmen abgesetzt, ein effektvoller Blaustein eingesetzt ist. Der Materialmix aus massiver Eiche, hochwertigem Leder, edlem Samt-Velours und Messing unterstreicht die Hochwertigkeit der Speisen.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schnieder.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Wenn ein Traditionsunternehmen der Möbelherstellung mit einem jungen Team in die Zukunft zieht, ist die Richtung schon vorgezeichnet: Qualität. Das Know-how um handwerkliche, hochwertige Herstellung erhält eine neue Dimension: Design. Den Experten von Schnieder ist das Material "Holz" aus Tradition vertraut. Am Standort Lüdinghausen werden noch Leisten gebogen, es wird genutet und gezapft. Handwerk geht einher mit moderner Maschinentechnik. Zu den Kunden des innovativen, 70-köpfigen Teams zählen unter anderem Restaurants, Bäckereien, Hotels, Kantinen und die Szene-Gastronomie. Sie profitieren bei der Beratung von dem kombinierten Wissen von Gastronomie- und Möbelexperten. So entstehen hochwertige, anspruchsvolle und langlebige Lösungen. Mit ihrem Qualitätsanspruch und der konsequenten Fertigung im Münsterland bricht die Stuhlfabrik ganz bewusst eine Lanze für den Produktionsstandort Deutschland. Das flächendeckende Vertriebsnetz in Deutschland und seine Strukturierung mit Regionalbüros garantiert schnell verfügbare Ansprechpartner.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Stuhlfabrik Schnieder GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Silvia Rütter Kommunikation

Silvia Rütter

Kümper 7

48341 Altenberge

ja(at)silvia-ruetter.de

02505-9480925

http://www.silvia-ruetter.de



Datum: 26.10.2016 - 22:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1417326

Anzahl Zeichen: 3040

Kontakt-Informationen:

Firma: Stuhlfabrik Schnieder GmbH

Ansprechpartner: Christian Hugot

Stadt: Lüdinghausen

Telefon: 02591-9173.0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 121 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung