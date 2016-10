Probieren Sie sich an Robotertechnik und leichten Kodierungen mit Makeblock bei der Westfield Technology Showcase

(ots) - Makeblock, die innovativen und genialen

Entwickler von Robotern, die sowohl von Kindern als auch von

Erwachsenen programmiert werden können, haben ihre Teilnahme bei der

Westfield Technology Showcase

(http://www.upperstreetevents.net/page.cfm/link=37) vom 26. bis 30.

Oktober 2016 angekündigt.



Probieren Sie selbst aus, diese kleinen Roboter zu bauen und zu

programmieren, die nicht nur voller Möglichkeiten, sondern auch

voller Individualität stecken! Wenn Sie Hilfe benötigen, werden Ihnen

die Fachkräfte von Makeblock am Stand A100 gern den ein oder anderen

Trick verraten. Sie haben auch die Gelegenheit mehr von den

Entwicklern zu erfahren, die auf The Hub Stage ihre Produkte mBot (ht

tps://www.amazon.co.uk/Makeblock-Programmable-Educational-Creativity-

Bluetooth/dp/B01HXD3TJK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1477484101&sr=8-1&keyw

ords=makeblock), mBot Ranger (https://www.amazon.co.uk/Makeblock-Tran

sformable-Educational-Self-balance-3-wheeled/dp/B01DY3OTHO/ref=sr_1_2

?ie=UTF8&qid=1477483060&sr=8-2&keywords=makeblock) und Codeybot (http

s://www.amazon.co.uk/Programmable-Entertainment-Educational-Three-Whe

el-Self-Balancing/dp/B01LNS1GE6/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1477484324&sr=

8-1&keywords=codeybot) vorstellen sowie ihre Vision für die

STEM-Bildung teilen.



Jasen Wang, der Gründer von Makeblock, ist nicht nur von Robotern

begeistert, sondern glaubt auch fest daran, dass mit Technik und

Intelligenz alles möglich ist. Er erklärt, dass Makeblock "weiterhin

so viele Produkte wie möglich entwickeln wird, um das Streben der

Menschen nach eigens Erschaffenem zu befriedigen. Unterdessen

ermutigen wir unsere Open-Source-Gemeinschaft, neue Ideen zu

entwickeln, denn wir sind der Meinung, dass jeder ein Teil des

Puzzlebilds ist."



Kondor, der weltweite Kanalpartner von Makeblock, freut sich,

Kodierungen für alle Altersklassen und Fähigkeitslevel zugänglich zu



machen. Millionen Kunden werden nun über das Verteilernetz von Kondor

Zugang zu Makeblock-Produkten haben.



Roboterbausätze von Makeblock (https://www.amazon.co.uk/s/ref=nb_

sb_noss/251-2062490-9598816?url=search-alias%3Daps&field-keywords=mak

eblock)können ab 24,99 GBP über Amazon erworben werden.



Über Makeblock



Makeblock (http://www.makeblock.cc/) wurde 2012 gegründet und ist

eine führende Roboter-Bauplattform, über die Heimwerker und

STEM-Lerner Ideen in die Realität umsetzen können. Makeblock bietet

diverse mechanische Teile und elektronische Module an, z. B. Träger,

Platten, Verbindungsstücke, Motoren, Winkel, Sensoren, Treiber und

Fernbedienungen. Das Unternehmen konnte mit seinen Produkten bisher

über 400.000 Heimwerkern, Studenten und Pädagogen aus mehr als 140

Ländern eine Freude bereiten und es werden täglich mehr. Makeblock

hat sich zu einer der besten Robotertechnikunternehmen entwickelt,

welches das kreative Potential der Produktbesitzer entfaltet.



Nähere Informationen unter www.makeblock.com.



Twitter: (at)Makeblock (https://twitter.com/Makeblock)Facebook:

www.facebook.com/Makeblock

Instagram: www.instagram.com/makeblock







Pressekontakt:

Ronjini Joshua

+1-562-590-9300

Makeblock(at)TheSilverTelegram.com



Original-Content von: Makeblock Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Makeblock Co., Ltd.

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.10.2016 - 21:32

Sprache: Deutsch

News-ID 1417327

Anzahl Zeichen: 3643

Kontakt-Informationen:

Firma: Makeblock Co., Ltd.

Stadt: London





Diese Pressemitteilung wurde bisher 104 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung