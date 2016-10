Mittelbayerische Zeitung: Die Mittelbayerische Zeitung aus Regensburgüber den Kontakt zwischen Studierenden und der Wirtschaft

(ots) - Von Christine Hochreiter



Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Mittelständler und in Ihrer

Nische erfolgreich. Vielleicht sind Sie ja sogar Weltmarktführer, ein

"Hidden Champion"? Stellen Sie sich auch vor, der Sitz Ihrer Firma

befindet sich irgendwo am flachen Land. Um weiterhin an der Spitze

ihrer Branche zu bleiben, benötigen sie Top-Leute. Doch wie wollen

Sie diese für sich gewinnen? Spricht man mit Studenten, wird schnell

klar, dass diese über das Wirtschaftsleben in der Region sehr

schlecht beziehungsweise so gut wie gar nicht informiert sind. Fragt

man sie nach attraktiven Arbeitgebern, bekommt man kaum mehr als

große Namen wie BMW, Continental, Siemens und Co. als Antwort. Dabei

ist der Wirtschaftsraum Ostbayern so stark, weil ihm Energie aus

vielen Quellen zufließt. Und dazu gehören viele kleinere Unternehmen

mit spannenden Geschäftsfeldern. Das Gros sitzt nicht in Regensburg.

Für sie gilt: Sie können gar nicht oft genug darüber reden.







Pressekontakt:

Mittelbayerische Zeitung

Redaktion

Telefon: +49 941 / 207 6023

nachrichten(at)mittelbayerische.de



Original-Content von: Mittelbayerische Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mittelbayerische Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.10.2016 - 21:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1417330

Anzahl Zeichen: 1330

Kontakt-Informationen:

Firma: Mittelbayerische Zeitung

Stadt: Regensburg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung