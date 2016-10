Westfalenpost: Staus in NRW

(ots) - Drehen wir die Zeit für einen Moment zurück. Fast

vier Wochen ist es her. Verkehrsminister Michael Groschek lässt es

sich nicht entgehen, die Inbetriebnahme der Lkw-Sperre an der

Rheinbrücke in Leverkusen zu begleiten. Sie gibt es, weil die

Rheinbrücke in Leverkusen die tonnenschweren Lastzüge nicht mehr

aushält. Ein Bild mit Symbolcharakter. Es sagt alles über den Zustand

der Straßen und Brücken im Land. Nein, es ist kein Ruhmesakt. Die

Landesregierungen in Düsseldorf, die Schuld trifft nicht allein

Rot-Grün, haben es über Jahre verschlafen, die Infrastruktur auf ihre

Agenda zu setzen. Das rächt sich. In Teilen des Landes bewegt sich

der Straßenzustand auf dem Niveau eines Entwicklungslandes. Mit

dramatischen Auswirkungen: Der tägliche Stau ist ein Übel. Die

Abwanderung von Maschinen- und Anlagebauern, die ihre Produkte nicht

mehr ausliefern können, nagt an der wirtschaftlichen Kraft des

Landes. Arbeitsplätze gehen verloren. Standorte verwaisen. Und im

Radio wird nach einem schöneren Wort für Stau gesucht wird.

Rudelparken gilt als Favorit. Lustig? Ein schlechter Witz für

Stillstand.







