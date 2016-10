"Curvy Supermodel" bei RTL II: Aurelie und Fabienne gewinnen KiK-Shooting (FOTO)

(ots) -

Nachwuchsmodels präsentieren "Große Größen"-Kollektion



In der heutigen Folge von "Curvy Supermodel" konnten zwei kurvige

Nachwuchsmodels das begehrte Shooting bei KiK gewinnen: Aurelie

(109-84-113) und Fabienne (104-83-108) präsentieren die "Große

Größen"-Kollektion von KiK, die ab dem 07.11.2016 in jeder

KiK-Filiale und online erworben werden kann. Der Textildiscounter KiK

nimmt als Premiumpartner an dem TV-Wettbewerb für Supermodels teil.

"Wir sind begeistert von unseren kurvigen Models Aurelie und

Fabienne. Sie haben eine besondere Ausstrahlung und können ihren

Körper perfekt in Szene setzen. Eigentlich sollte nur ein Mädchen den

Job erhalten. Doch beide haben uns überzeugt, sodass wir spontan zwei

Jobs vergeben haben. Das Shooting mit unserer "Große

Größen-Kollektion hat uns in unserer Entscheidung voll bestätigt. Die

Mädchen haben viel Talent und waren richtig klasse!", freut sich Olga

Bakanow, stellvertretende Abteilungsleitung Unternehmenskommunikation

und Teil der KiK Jury.



In der seit dem 5. Oktober bei RTL II laufenden Casting-Show

"Curvy Supermodel" wird die Frau mit den schönsten Kurven der Nation

gesucht. In der großen Finalshow am 2. November wird die Gewinnerin

des Formats bekannt gegeben. Auf sie wartet ein Modelvertrag bei Mega

Model Agency und eine Kampagne für ein bekanntes Modelabel. Die

Auswahl trifft eine prominent besetzte Jury, vertreten durch Model

Angelina Kirsch, Tänzerin Motsi Mabuse, Modedesigner Harald Glööckler

und den Chef der Agentur Mega Models Ted Linow.



KiK bietet bereits seit 2001 eine eigene Kollektion für Große

Größen. Das Sortiment ist in den letzten Jahren stetig gewachsen.

Damenbekleidung gibt es bis Größe 58, Herrenkleidung bis 6XL. Im

Wäschebereich können BHs bis Größe 100D erworben werden. "Es gab

Zeiten, da war Mode in Großen Größen vor allem eines: zweckmäßig und



teuer. Doch diese Zeiten sind zum Glück vorbei", freut sich Bakanow.

"Spätestens seitdem Große Größen auch bei den Fashionshows in Berlin

und New York Einzug gehalten haben, ist klar, dass Kurven attraktiv

sind. Während viele Hersteller bei Großen Größen auch große Preise

haben, gilt bei KiK: "Wir sind der preisgünstigste Anbieter", so

Bakanow.



Über KiK Textilien und Non-Food GmbH:



KiK steht für "Kunde ist König", das Leitmotiv des textilen

Grundversorgers seit der Unternehmensgründung im Jahr 1994. Die KiK

Textilien und Non-Food GmbH bietet Damen-, Herren-, Kinder- und

Baby-Bekleidung in guter Qualität zum vergleichbar günstigsten Preis

an. Das Sortiment umfasst neben Bekleidung auch Geschenkartikel,

Spielwaren, Beauty-Produkte, Accessoires und Heimtextilien. Mit mehr

als 24.000 Mitarbeitern und 3.400 Filialen in Deutschland,

Österreich, Tschechien, Slowenien, Ungarn, Slowakei, Kroatien, Polen

und Niederlande erwirtschaftet das Unternehmen einen

Netto-Jahresumsatz von 1,81 Mrd. Euro. Im deutschen Textilhandel

rangiert KiK unter den Top Ten und bietet seit 2013 seinen Kundinnen

und Kunden die Möglichkeit der Onlinebestellung unter www.kik.de.



Internet: www.kik.de



www.facebook.com/kik.de



www.kik-blog.de







Pressekontakt:

Für weitere Informationen:

Unternehmenskommunikation

KiK Textilien und Non-Food GmbH

Tel.: 023 83/95 41 16

E-Mail: presse(at)kik.de



Original-Content von: KiK Textilien und Non-Food GmbH, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

KiK Textilien und Non-Food GmbH curvysupermodel-fabienne.jpg

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 26.10.2016 - 22:15

Sprache: Deutsch

News-ID 1417337

Anzahl Zeichen: 3827

Kontakt-Informationen:

Firma: KiK Textilien und Non-Food GmbH curvysupermodel-fabienne.jpg

Stadt: Bönen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 84 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung