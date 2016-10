ElektroMobil-Infos.de informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links, Lexikon zu ElektroMobilität!

(firmenpresse) - Ein Elektroauto (auch E-Auto, E-Mobil oder Elektromobil) ist ein Kraftfahrzeug zur Personen- und Güterbeförderung. Der Begriff beschreibt im Allgemeinen einen Pkw, kann jedoch auch für die gesamte Bandbreite mehrspuriger Kraftfahrzeuge verstanden werden.



Entsprechend der amtlichen Definition ist ein Elektroauto ein Kraftfahrzeug zur Personenbeförderung mit mindestens vier Rädern (Pkw) der EG-Fahrzeugklasse M, das von einem Elektromotor angetrieben wird (Elektroantrieb) und die zu seiner Fortbewegung nötige elektrische Energie aus einer Traktionsbatterie bezieht, d.h. nicht aus einem Reichweitenverlängerer, einer Brennstoffzelle oder einer Oberleitung bezieht wie z.B. ein Oberleitungsbus.



Hiervon zu unterscheiden sind die Leichtelektromobile der EG-Fahrzeugklasse L (vierrädriges Leichtkraftfahrzeug), die mit über einer halben Million Fahrzeugen den größten Anteil an Kraftfahrzeugen mit Elektroantrieb ausmachen.



Zu Beginn der Entwicklung des Automobils spielten elektrisch angetriebene Kraftfahrzeuge eine wichtige Rolle im Stadtverkehr.



Ab etwa 1912, als elektrische Anlasser eingeführt wurden, wurden sie fast vollständig von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verdrängt und besetzten nur noch Nischen, vor allem außerhalb des öffentlichen Straßenverkehrs.



Erst in den 1990er Jahren wurde die Entwicklung und Produktion von Elektrokraftfahrzeugen wieder in Angriff genommen, wobei das bei Bleiakkus hohe Gewicht bei geringer Kapazität ein Hindernis blieb.



In absoluten Zahlen sind die USA, insbesondere Kalifornien, sowie China die größten Märkte für Elektroautos, wobei der Marktanteil wie in Deutschland unter 1% liegt.





Dagegen erreichen Norwegen mit über 20% sowie die Niederlande mit knapp 10% bereits signifikante Marktanteile, dank staatlicher Anreize und guter Infrastruktur für das Aufladen.



Andernorts bleiben hohe Preise oder beschränkte Reichweiten Nachteile gegenüber Verbrennungsmotoren.



http://www.elektromobil-infos.de



