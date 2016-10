Hochzeit-Heirat.Info informiert mit News, Infos, Tipps, Fotos, Videos, Links und Lexikon zu Hochzeit & Heirat!

Der Begriff Hochzeit meint die Hochzeitsfeier als den mit den Ritualen der Trauung verbundenen formellen Beginn der Ehe oder der eingetragenen Lebenspartnerschaft.

(firmenpresse) - Hochzeitsfeier (auch Heirat, Trauung oder einfach nur Hochzeit genannt) beschreibt heute die Ausdrucksformen des Feierns anlässlich der Schließung einer Ehe. Das Wort Hochzeit leitet sich von Hohe Zeit (Festzeit) ab, das Wort Trauung vom gegenseitigen Vertrauen.



Bisweilen wird das Wort Heirat heute auch für das Schließen einer eingetragenen Partnerschaft verwendet.



Viele Kulturen beschränken die Hochzeit nicht auf eine kurze, abgeschlossene Zeremonie, sondern diese findet hier über einen längeren Zeitraum (im Orient bis mehrere Tage) statt. Ethnologen sprechen in diesem Fall von einer "gradualistischen Annäherung an die Ehe". Die Hochzeit kann als Passageritus für Braut und Bräutigam betrachtet werden.



Bei der Hochzeit findet in vielen Kulturen ein ritueller Austausch von Gütern oder Diensten statt (Brautgabe, Mitgift, Morgengabe, Brautbuch). Diese gehören in vielen Fällen zu den wichtigsten ökonomischen Transaktionen im Leben eines Individuums neben der Kinderversorgung.



Viele unterschiedliche Hochzeitsbräuche gehören zu den traditionellen Feiern, etwa der Polterabend.



Die Heirat begründet die eheliche Beziehung und den Beginn umfangreicher sozialer und ökonomischer Rechte und Pflichten zwischen den dadurch verbundenen Familien respektive Verwandtschaftsgruppen. Oft findet bereits bei der Hochzeit, die den Beginn der Ehe (bzw. Lebenspartnerschaft) bedeutet, ein Austausch von Gütern zwischen den Familien/Verwandtschaftsgruppen statt.



Die Hochzeitszeremonie hat die Funktion, die Rechtmäßigkeit der Beziehung zu bestätigen, um die Legitimität etwaiger in der Ehe gezeugten Nachkommen abzusichern.





Quellen-Hinweis: Inhaltlich u.a. zitiert zu den Themen "Hochzeit-Heirat.Info, Hochzeit, Heirat, Themenseite, News, Portal, Deutschland" aus der Internet-Enzyklopädie Wikipedia.



