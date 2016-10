Trendtipps vom Küchenstudio in Karlsruhe / Pforzheim

Gesund kochen mit modernen Küchen - die Küchenexperten der Farr Wohnwelt sagen, wie das geht

Farr Wohnwelt: Experten für Küchenstudios. (Bildquelle:©Alexander Raths - Fotolia.com)

(firmenpresse) - KARLSRUHE / PFORZHEIM. Im Küchenstudio der Farr Wohnwelt geht es bei der Küchenplanung nicht nur um die richtige Höhe oder das passende Design. Küchen von heute bieten Nutzern viele komfortable Vorteile, die bei der Ergonomie anfangen und über Küchengeräte mit ausgefeilten technischen Funktionen weitergehen. "Ein Dampfgarer zum Beispiel gart Speisen schneller und zugleich schonender, weil wichtige Geschmacksstoffe und Vitamine im Vergleich zur herkömmlichen Zubereitung erhalten bleiben.

Wer Wert auf gesunde Ernährung legt, findet im Miele Dampfgarer die ideale technische Unterstützung", weiß Erhard Farr, Geschäftsführer der Farr Wohnwelt.

Gesünder kochen mit Dampfgarer vom Küchenstudio Farr (Karlsruhe/Pforzheim)

Wie genau funktioniert das Dampfgaren? Durch das Zubereiten von Speisen im heißen Dampf lassen sich Farbe und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln erhalten. Außerdem bleibt Gemüse knackig, bissfest und verkocht nicht. Vitamine werden geschont. Fett, Gewürze und Salz können sehr zurückhaltend verwendet werden, weil die natürlichen Geschmacksstoffe durch das Dampfgaren perfekt zur Geltung kommen. Und noch ein Vorteil bietet sich: Im Dampfgarer können mehrere Speisen gleichzeitig zubereitet werden, ohne dass sich die Aromen untereinander vermischen. Denn die Gerichte werden durch den Dampf sozusagen voneinander isoliert. Übrigens handelt es sich beim Dampfgaren um ein alt bekanntes Prinzip. Vor allem in Asien wurde das Kochen über heißem Dampf perfektioniert. "Mit den modernen Küchengeräten halten so die gesunden Grundprinzipien des asiatischen Kochens Einzug in moderne europäische Küchen", beschreibt Erhard Farr.

Für welche Gerichte eignet sich das Dampfgaren? Infos vom Küchenstudio Farr

Egal ob Fisch, Fleisch, Tofu oder Gemüse - viele Lebensmittel eignen sich hervorragend für diese schonende Zubereitungsart. Ankochzeiten entfallen, das heißt, die Speisen werden schneller gar, weil sie direkt beim Einbringen in den Garer vom heißen Dampf von allen Seiten umströmt werden. Zudem liegt das Gargut nicht im Wasser und "verwässert" folglich nicht.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.farr-wohnwelt.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Farr Wohnwelt (Karlsruhe / Pforzheim) steht für individuelle, kompakte und umfassende Beratung. Mit viel Fachwissen hilft Farr Wohnwelt bei der individuellen Gestaltung der Wohnraumgestaltung. In der Farr Wohnwelt finden Sie Möbel für Küchen, Wohn- und Esszimmer, Schlafzimmer und Büro.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Farr Wohnwelt GmbH

PresseKontakt / Agentur:

Farr Wohnwelt GmbH

Christa Müller

Tullastraße 8

75196 Remchingen

mail(at)webseite.de

07232 / 3652-0

http://www.farr-wohnwelt.de



Datum: 27.10.2016 - 00:20

Sprache: Deutsch

News-ID 1417343

Anzahl Zeichen: 2523

Kontakt-Informationen:

Firma: Farr Wohnwelt GmbH

Ansprechpartner: Christa Müller

Stadt: Remchingen

Telefon: 07232 / 3652-0





Diese Pressemitteilung wurde bisher 98 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung