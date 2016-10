Saarbrücker Zeitung: SPD stoppt regierungsinterne Beratung über de Maizières Antiterror-Gesetze und wirft dem Innenminister "Foulspiel" vor

(ots) - Die SPD stoppt nach einem Bericht

der "Saarbrücker Zeitung" (Donnerstagausgabe) vorläufig die

regierungsinterne Beratung wichtiger Sicherheitsgesetze von

Innenminister Thomas de Maizière (CDU). Die von Sozialdemokraten

geführten Bundesministerien sollten weder ihre Zustimmung zur

routinemäßigen Beteiligung der Bundesländer und der Verbände an den

Vorhaben geben, noch an Besprechungen mit dem Innenministerium zu den

Gesetzentwürfen teilnehmen, heißt es in einer internen Rundmail vom

Dienstag, die der Zeitung vorliegt. Die SPD ist nach Informationen

der Zeitung darüber verärgert, dass der Innenminister seine Vorhaben

schon in die Ressortabstimmung leitete und es bereits Presseberichte

über seine Gesetzentwürfe gab, obwohl im Koalitionsausschuss vor drei

Wochen verabredet worden war, dass es vorher politische Gespräche

geben müsse. "So macht man das nicht in einer Koalition", hieß es bei

den Sozialdemokraten. Von einem "Foulspiel" des CDU-Ministers war die

Rede. Nun soll Justizminister Heiko Maas als Verhandlungsführer der

SPD mit de Maizière über alle Themen sprechen, ehe es weitergeht. Man

sei grundsätzlich einigungsbereit und wolle auch keine längere

Verzögerung, hieß es bei der SPD. Aber es gebe noch umfangreichen

Beratungsbedarf. Von der vorläufigen Blockade sind laut einer

Auflistung fünf Gesetzentwürfe des Innenministers betroffen. Darunter

ist auch das so genannte "Videoüberwachungsverbesserungsgesetz" und

das "Gesetz zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" Auch über

die geplante Änderung des Bundesbeamtengesetzes, die ein Burka-Verbot

im Öffentlichen Dienst ermöglichen soll, will die SPD noch

grundsätzlich reden.







Datum: 27.10.2016 - 00:00

Sprache: Deutsch

