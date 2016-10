Rheinische Post: Prominente Unterstützung für Schauspielhaus-Intendanten Schulz

(ots) - In der Diskussion über die Zukunft des

baufälligen Düsseldorfer Schauspielhauses bekommt Intendant Wilfried

Schulz Unterstützung aus Politik und Bürgerschaft. Kulturdezernent

Hans-Georg Lohe (CDU) nannte das Schauspielhaus gegenüber der in

Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe) eine

"Ikone der deutschen Theaterlandschaft", die in die Hand der Stadt

gehöre. Damit wandte er sich gegen Düsseldorfs Oberbürgermeister

Thomas Geisel (SPD), der öffentlich darüber nachgedacht hatte, den

Theaterbau in attraktiver Lage an einen privaten Investor zu

übergeben und für das Sprechtheater einen alternativen Standort zu

suchen. Auch die Düsseldorfer Unternehmerwitwe und Mäzenatin Gabriele

Henkel zeigte sich erschüttert über die aktuellen Überlegungen. "Das

Schauspielhaus ist ein Herzstück der Kultur in Düsseldorf", sagte

sie, eine andere Nutzung des Gebäudes sei für sie "undenkbar". Auch

Kollegen stärken Schulz den Rücken, etwa der Generalintendant der

Düsseldorfer Rheinoper, Christoph Meyer. Schulz habe mit einem

fulminanten Start genau das geliefert, was man in Düsseldorf von ihm

erwartet habe. "Jetzt, gerade einmal drei Monate nach dem Antritt des

neuen Kollegen, hat die Debatte um die Zukunft des Schauspielhauses

dem Ruf unserer Stadt in einem nahezu atemberaubenden Tempo massiv

geschadet." Der Chef des Bühnenvereins, Rolf Bolwin, mahnt die

städtebauliche Bedeutung des Stadttheaters an: "Wo das Düsseldorfer

Schauspielhaus steht, boomt der Kommerz, da muss es auch einen Ort

der Reflexion und des Innehaltens geben."



