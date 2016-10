Rheinische Post: CDU-Rentenexperte Schiewerling lehnt Ost-Renten-Angleichung ab

(ots) - Der führende CDU-Rentenpolitiker Karl

Schiewerling lehnt eine Angleichung der Ost-Renten an West-Niveau ab.

"Ich habe Bedenken, die Ost-Renten jetzt anzupassen", sagte

Schiewerling der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"

(Donnerstagausgabe). "Wir sollten lieber noch etwas abwarten. Die

Rentenangleichung schreitet mit der Rentenanpassung ohnehin voran",

sagte der CDU-Rentenpolitiker. Die CSU will einer Angleichung der

Ost-Renten bislang nur zustimmen, wenn im Gegenzug die Mütterrenten

nochmals erhöht würden. Auch diese Forderung wies Schiewerling

zurück. "Die Mütterrenten nochmals zu erhöhen, würde zu viel kosten

und kann auch unter den Müttern und den Generationen neue

Ungerechtigkeit schaffen", betonte Schiewerling.







