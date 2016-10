Sage mir Deinen Vornamen und ich weiß, wie Du bist - wirklich? (AUDIO)

Bekommt man ein Baby denken die Eltern natürlich über einen

perfekten Vornamen nach, denn bis heute hält sich der Mythos: "Sage

mir Deinen Vornamen und ich weiß, wie Du bist." Wir wollten wissen,

ob der Vorname die Person tatsächlich beeinflusst und in wieweit der

Gesetzgeber die Namenswahl beschränkt. Max Zimmermann hat für uns

nachgefragt:



Sprecher: Laut Gesetz muss jedes Baby nach vier Wochen einen Namen

haben, berichtet das Apothekenmagazin Baby und Familie. Eltern können

sich für traditionelle, trendige oder außergewöhnliche Vornamen

entscheiden, sagt Chefredakteurin Stefanie Becker und erklärt uns

aber auch, dass es bei der Namensgebung einige Vorschriften gibt:



O-Ton Stefanie Becker: 22 Sekunden



In der Tat gibt es Richtlinien, denn der Name darf prinzipiell dem

Kind nicht schaden. Dann gibt es Tabunamen, wie zum Beispiel "Jesus"

oder "Allah", und es dürfen keine Markennamen als Vornamen ausgesucht

werden, wie etwa "Borussia". Und bei außergewöhnlichen Namen liegt es

oft aber auch im Ermessen des Standesbeamten, ob er diese bewilligt.

Und können sich Eltern und Standesbeamte nicht einigen, entscheidet

auch mal ein Richter.



Sprecher: Viele Menschen meinen, dass der Vorname eine bestimmende

Kraft hat und Einfluss auf den Träger. Ist das so?



O-Ton Stefanie Becker: 17 Sekunden



Dass der Vorname auf eine Charaktereigenschaft schließen lässt,

ist wissenschaftlich überhaupt nicht belegt. Es ist vielmehr so, dass

die Menschen manchmal eine gewisse Erwartungshaltung bei bestimmten

Vornamen haben, also wie zum Beispiel bei Felix, der Name bedeutet ja

der Glückliche. So meint man schnell, er müsse immer gut drauf sein.



Sprecher: Und wie sieht es beim Spitznamen aus, den viele von uns

im Laufe des Lebens ja auch noch bekommen?





O-Ton Stefanie Becker: 18 Sekunden



Spitznamen können tatsächlich auf den Menschen Einfluss haben,

positiv wie negativ, sagen Experten. Wenn Kinder sich zum Beispiel

gehänselt oder ausgegrenzt fühlen, kann sich das negativ auf die

seelische Verfassung auswirken. Er kann aber auch ebenso gut eine

positive Wirkung haben, denn wer zum Beispiel "King" genannt wird,

übernimmt auch oft eher eine Führungsrolle.



Abmoderationsvorschlag: Und schlussendlich hängt das was passiert,

nicht vom Namen ab, sondern vom Charakter des Kindes, schreibt Baby

und Familie.



