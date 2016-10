NOZ: NOZ: SPD-Verteidigungsexperte: Nato muss sich mit Lage in der Türkei befassen

(ots) - Arnold: Nato muss sich mit Lage in der Türkei

befassen



SPD-Verteidigungsexperte sieht Bündnispartner in der Pflicht



Osnabrück.- Der verteidigungspolitische Sprecher der SPD-Fraktion

im Bundestag, Rainer Arnold, erhofft sich vom Treffen der

Nato-Verteidigungsminister in Brüssel auch ein Zeichen in Richtung

Türkei. Im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstag)

sagte der Bundestagsabgeordnete, die Nato müsse sich die Frage

stellen: "Wie geht man mit einem Partner um, der zunehmend die Werte

des Bündnisses verletzt, nämlich die Türkei?" Es müsse nach Wegen

gesucht werden, um "mitzuhelfen, dass dort politische Korrekturen

stattfinden".



Mit Blick auf die Verlegung von Nato-Verbänden nach Osteuropa

betont Arnold den Symbolcharakter dieses Schritts. "Die Truppen

zeigen den osteuropäischen Partnern, dass man sich auf uns verlassen

kann, und sie zeigen Russland, dass ein Angriff auf einen kleinen

Staat, auch schon das Zündeln, immer ein Angriff auf uns alle ist."

Deutschland werde auch weiterhin die Rolle des Brückenbauers zu

Russland zukommen.







