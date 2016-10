neues deutschland: FIFA weist Vorwürfe wegen Baustellen für WM 2022 in Katar zurück, Gewerkschaft klagt

(ots) - Der Weltfußballverband FIFA hat alle Vorwürfe des

niederländischen Gewerkschaftsbundes FNV zurückgewiesen, nach denen

die FIFA eine Mitschuld an den menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen

auf den WM-Baustellen in Katar trägt. "Bitte seien Sie schon zu

diesem Zeitpunkt und um der Klarheit willen darüber informiert, dass

die FIFA jedwede Anschuldigung in Ihrem Schreiben zurückweist«, heißt

es in der Antwort der FIFA, die der in Berlin erscheinenden

Tageszeitung "neues deutschland" vorliegt. Ein FNV-Sprecher sagte

"neues deutschland" (Donnerstagsausgabe), die Gewerkschaft werde nun

wie geplant vor einem Schweizer Gericht klagen: »Die FNV setzt den

Weg gegen die FIFA vor Gericht fort.« Nach Ansicht der Gewerkschaft,

die gemeinsam mit einem pakistanischen Wanderarbeiter gegen den

Weltverband vorgeht, ist die FIFA als Organisator der

Weltmeisterschaft 2022 mitverantwortlich für die Zustände vor Ort.







Pressekontakt:

neues deutschland

Redaktion



Telefon: 030/2978-1722



Original-Content von: neues deutschland, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

neues deutschland

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 05:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1417363

Anzahl Zeichen: 1217

Kontakt-Informationen:

Firma: neues deutschland

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 107 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung