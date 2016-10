Neuerscheinung: Sag's mit Bildern (Mechatronik-Ausdruecke mit visuellen Inhalten)

Eine kleine Skizze ist manchmal mehr wert als eine lange Erklaerung

Lehrmittel-Wagner



ISBN 9783000531378



CD-ROM

BILDER- Lexikon Mechatronik

Begriffserklaerungen fuer Technik-Einsteiger:



Lernfelder-Wortschatz abarbeiten oder einfach nur Fachwoerter von A-Z suchen.



technical drawings: german glossary engineering/ mechatronics/ of drives/ automation/robotics

(with Illustration graphs symbols figures)



Hauptbeschreibung

(Deutsch)



AUSWAHL-MOEGLICHKEITEN der Lernsoftware:



a) Mechatronik-Grundlagen erlernen



b) BEGRIFFE-Suche nach LERNFELDERN geordnet



c) BILDER-ANZEIGE zu Fachwoertern + ERKLAERUNGEN von A bis Z



zu c)

BILDER-ANZEIGE zu (Beispiele):



-Antriebe: Servoantrieb {Fluidtechnik} {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen}



-Arten von Gleichstrommotoren {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-ASI (Grundlagen) (Netzwerktechnik) {Lernfeld 9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen}



-Beispiel ( elektropneumatische Schaltung mit Funktion {Pneumatische Steuerungen {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen) }



-Beispiel-Teilsystem: Förderbandanlage (Technische Systeme: Untergliederung in Teilsysteme nach DIN 40150) {Lernfeld 1: Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen}

-Beispiele fuer CNC-Maschinen {Lernfeld 1: Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen}



-Betätigungen in der Pneumatik (mechanische, elektronische, pneumatische und manuelle) {Pneumatik} {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen}





-betriebliche Aufgabenbereiche (Aufzählung) {Lernfeld 6: Planen und Organisieren von Arbeitsabläufen }



-betrieblicher Auftrag {Mechanische Systeme (Lernfeld 8: Design und Erstellung mechatronischer Systeme) }



-binäre Steuerung (Aufbau)(Messen,Steuern,Regeln) {Lernfeld 7: Realisieren mechatronischer Teilsysteme}



-BLDC-Motors/ Brushless DC Motors (electronically commutated Motor/ EC-Motor; bürstenlose Gleichstrommotor {Automatisierungstechnik}



-Blockschaltbild (fuer technisches System) {Lernfeld 1: Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen}



-Bodediagramm {Dokumentation}



-Brückenschaltung mit Widerständen (Elektrotechnik) {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Bunker {Handhabungstechnik}

-Bus-Topologie (Netzwerktechnik) {Lernfeld 9: Untersuchen des Informationsflusses in komplexen mechatronischen Systemen}



-CAT 7 Duplex (Datenkabel) {Elektroinstallation} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-CIM-System [Computer Integrated Manufacturing [CIM]] (Datenverarbeitung) {Lernfeld 5: Kommunizieren mit Hilfe von Datenverarbeitungssystemen}

-circuit breaker bzw. Leitungsschutzschalter {Elektroinstallation} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitst. Aspekte}



-CNC-Lader {Lernfeld 1: Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen}



-CNC– Steuerung (Bestandteile) {Lernfeld 1: Analysieren von Funktionszusammenhängen in mechatronischen Systemen}



-Computernetzteil bzw. PC-Netzteil {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}

-Darlingtonschaltung {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Druckregelventil {Pneumatik} {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen}



-Effektor (Robotersteuerung) {Handhabungstechnik} {Lernfeld 2: Herstellen mechanischer Teilsysteme}



-Einweggleichrichter: Diode im Wechselstromkreis {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}

-elektrische Maschinen {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektromagnetische Aktoren: Asynchronmotor {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: 7-Segment-Anzeige {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: AC-DC-Wandler {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: Bipolartransistoren {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: Diac {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: Diode (Allgemeine Erklärung:) (PN-Übergang) (Elektrotechnik) {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: Operationsverstärker [Funktionsweise] {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik: Thyristor {Antriebstechnik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



-Elektronik in mechatronischen Systemen {mechatronische Systeme}



-Elektronikfertigung {Elektronik: Lernfeld 2: Herstellen mechanischer Teilsysteme}



-elektronische Betätigungen in der Pneumatik {Pneumatik} {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen}



-Elektronische Schaltung: Fehlerursache bei Bauteilen {Fehlersuche}:



-elektropneumatische Schaltung mit Funktion {Pneumatische Steuerungen {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen) }



-elektropneumatische Steuerung: {Lernfeld 4: Untersuchen der Energie- und Informationsflüsse in elektrischen, pneumatischen und hydraulischen Baugruppen }



-elektropneumatischen Steuerung (Beispiel( Das Kombinieren diverser Steuerungstechniken)}



-elektrotechnische Systeme {Projektierung von elektrotechnischen Systemen}



-Endschalter bzw. Endlagenschalter bzw. Grenztaster {Elektronik} {Lernfeld 3: Installieren elektrischer Betriebsmittel unter Beachtung sicherheitstechnischer Aspekte}



usw.



Einsatzgebiet:



Als Nachschlagewerk in der Technischen Mechatroniker-Ausbildung und in der Technischen Dokumentation.



Nutzen:



Bebildertes Mechatronik-Lernmaterial (mit Abbildungen lernen):

Zu vielen Technik-Begriffen existiert ein aussagekraeftiges Bild.

Mit Hilfe dieser Bild-Wort-Verknüpfungen merken Sie sich die Fachwoerter wesentlich leichter.



Zielgruppenbeschreibung:



Techniker, Ingenieure, Azubis, Auszubildende Mechatroniker, Studenten, Schueler, Einsteiger, Elektroniker



Kundengruppen:



Fachpublikum / Wissenschaftler; Kinder / Jugendliche; Fachhochschul-/Hochschulausbildung



FACHGEBIETE:



Elektronik/

Elektrotechnik/

Pneumatik/

Hydraulik/

Automatisierungstechnik/

Antriebstechnik/

Informationstechnik/

EDV/

Messen, Steuern, Regeln/

Netzwerktechnik/

Antriebstechnik/

Handhabungstechnik/

Kfz/

Gebaeudetechnik/

Mikroprozessortechnik/

Steuerungstechnik



Kommentare zur Pressemitteilung