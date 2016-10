Schlank Mixer – Geschmacksverstärker machen fett und krank

Kartoffelchips, Tütensuppen, Fix-Saucen, Wurst und viele weitere Lebensmittel schmecken nur deshalb so gut, weil sie den Geschmacksverstärker Natriumglutamat enthalten. Glutamat wird von der Lebensmittelindustrie als Wunderwaffe für den guten Geschmack eingesetzt. Selbst Lebensmittel mit schlechten Inhaltsstoffen können so geschmacklich aufgewertet werden.



SCHLANK MIXER: Smoothie war gestern – Slimmie ist jetzt angesagt

Glutamat macht süchtig nach Essen

Glutamat ist ein Suchtmittel, welches dank seiner kleinen Moleküle die Blut-Hirnschranke überwindet und im Stammhirn ein Chaos anrichtet. Es verringert die Ausschüttung des Schlank­­heits­hormons Leptin und erzeugt künstlich Appetit. Das Sättigungszentrum im Gehirn wird ausgeschaltet, weshalb wir immer mehr essen. Obwohl wir längst satt sein müssten, essen wir immer weiter. Selbstverständlich setzt die Lebensmittelindustrie Geschmacksverstärker bewusst ein, um einerseits einen möglichen faden Geschmack aufzupeppen und andererseits, um Profit zu machen.



Hersteller lügen für den Profit

Oft werben Hersteller mit fetten Aufdrucken, dass kein Geschmacksverstärker enthalten ist. Aber die Hersteller sind nicht blöde, und so tarnen sie die bösen Geschmacksverstärker unter den Begriffen Hefeextrakt oder Würze. Hefe oder Würze sind so etwas wie ein legales Synonym für Geschmacksverstärker – aber das ist vielen Verbrauchern immer noch nicht bekannt. Und so futtern wir immer schön weiter. Bis wir schließlich aus allen Nähten platzen, fett und krank sind. Wie man der verhängnisvollen Glutamat-Falle bewusst entkommen kann, das erklärt die Erfolgs-Autorin Vanessa Halen in ihrem neuen Ratgeber SCHLANK MIXER.



Weitere Informationen zum Buch SCHLANK MIXER, kostenlose Leseproben und Gratis eBooks, außergewöhnliche Tipps und Rezepte rund um die Themen Gesundheit, Schönheit und Wohlbefinden stellt die Autorin Vanessa Halen auf ihrer Homepage zur Verfügung:

http://www.wellness-infoseite.de



Der neue Ratgeber von BoD-Bestseller-Autorin Vanessa Halen

ISBN 978-3-7412-2820-9

96 Seiten – 11,95 Euro





