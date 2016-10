Solarcarport? Solarterrassendach in Nürnberg und Franken

Solarcarports und Solarterrasse - Solarstrom für Haus und Elektro-Mobilität

(PresseBox) - Eine Photovoltaikanlage kann fast auf jedem Carport oder Terrassendach installiert werden. Bei einem Neubau sollte diese Möglichkeit gleich mit eingeplant werden auch wenn die Dachfläche beschattet wird. So kann der Schutz Ihres Autos oder die Sitzmöglichkeit für Sie in der Übergangszeit aber auch an einem schönen Wintertag mit umweltschonender Stromerzeugung aus Sonnenenergie kombiniert werden. Den erzeugten Strom nutzen Sie im eigenen Haus, den Überschuss speisen Sie in das öffentliche Netz ein. Diese Investition beruhigt nicht nur das grüne Gewissen, sondern lässt sich auch ökonomisch darstellen.

Solarcarports & Solarterrassendach in Nürnberg werden immer beliebter, denn der selbst produzierte Strom kann nun selbst genutzt werden.

Werden auch Sie unabhängig von steigenden Strompreisen

Ihr Solarterrassendach finanziert sich allein durch die Sonnenstrahlen. Durch Licht entsteht auf dem Solarterrassendach ein Gleichstrom, der durch einen Wechselrichter in Wechselstrom, also der Strom aus unserer Steckdose, gewandelt wird. Zuerst wird der Strom im Haushalt, z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Haustechnik aber auch für Ihr Elektroauto verbraucht. Der überschüssige Strom wird in das Stromnetz eingespeist und über 20 Jahre lang gesetzlich garantiert vergütet.

Info und Beratung mit Ausstellung

Infos beim Solarexperten iKratos in der Metropolregion Nürnberg täglich 9-16 Uhr unter 09192 992800





Dies ist eine Pressemitteilung von

iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 04:24

Sprache: Deutsch

News-ID 1417369

Anzahl Zeichen: 1581

Kontakt-Informationen:

Firma: iKratos Solar und Energietechnik GmbH

Stadt: Weißenohe bei Nürnberg





Diese Pressemitteilung wurde bisher 30 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung