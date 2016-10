Sportwetten-Anbieter&Wettbasis setzen im Kampf um die deutsche Meisterschaft auf RB Leipzig

Starke Veränderung der Quoten: Wird den "Roten Bullen" die Sensation in der Fußball Bundesliga gelingen?

(PresseBox) - Kaum ein Verein in der 1. Bundesliga sorgt in dieser Saison für so viel Furore, wie RB Leipzig. Erstmals spielt der Fußballverein des Rasenballsports Leipzig in der höchsten deutschen Spielklasse und erkämpfte sich bereits nach acht Spieltagen den zweiten Tabellenplatz mit sensationellen 18 Punkten. Somit befinden sich die sogenannten ?Roten Bullen? mit nur zwei Punkten Unterschied dicht hinter dem Rekordmeister Bayern München. Dieser furiose Erfolgsstart lässt die Gerüchteküche natürlich brodeln. Erst kürzlich berichtete das Redaktionsteam der bekannten Sportwetten-Infoseite www.wettbasis.com von einigen Wettanbietern, die mit einem engen Kampf um den Spitzenplatz zwischen den Rekordmeistern aus München und den Leipziger Rasenballsportlern rechnen.

So manch einer sieht auch Parallelen zu dem Überraschungserfolg von Leicester City, die sich in der vergangenen Saison gegen prominente Vereine wie Manchester United, den FC Chelsea sowie Manchester City, - um nur einige zu nennen, - erfolgreich durchgesetzt haben, was ihnen letztendlich den Titelgewinn in der Premier League eingebracht hat.

Interessanterweise haben sich bei den Wettquoten auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft schon einige Veränderungen deutlich gemacht. Wer sich für diese Langzeitwetten interessiert, hat sicherlich schon festgestellt, dass die Quoten für den RB Leipzig auf den Meister-Titelgewinn bei vielen Sportwettanbietern bereits recht ordentlich abgefallen sind. Zu Beginn der Bundesliga-Saison 20016/17 wurde RB Leipzig noch mit einer Titelwahrscheinlichkeit von 500.00 quotiert. Nun bewegt sich diese Quote an den Wettmärkten zwischen 40.00 -76.75.

Falls die Roten Bullen also die Bundesliga auch weiterhin so erfolgreich ?aufmischen?, lässt sich wohl sehr wahrscheinlich damit rechnen, dass auch die Quoten für die Wetten auf den deutschen Meister: http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/wer-gewinnt-die-bundesliga-201617-favoriten-wettquoten.html - zumindest im Bezug auf den möglichen Titelgewinn des Bundesligisten Rasenballsport Leipzig noch weiter abfallen werden.



Wer diesem wahrscheinlich zügig voranschreitenden Abwärtstrend noch zuvor kommen möchte, hat bei verschiedenen Online Wettanbietern noch die Möglichkeit. Das fachkundige Team der Wettbasis, welches ständig die Angebote der zahlreichen Sportwetten-Anbieter testet (http://www.wettbasis.com/wettanbieter-wettbueros.php) und diese auch regelmäßig in unterschiedlichen Abständen auf Herz und Niere prüft, - hat unter anderem lohnenswerte Angebote für diese Bundesliga-Wetten beim beliebten Anbieter mybet herausgefiltert: http://www.wettbasis.com/sportwetten-news/wird-rb-leipzig-deutscher-meister-mybet-bundesliga-quoten-wetten.html . ?Die Wettquoten schwanken natürlich von Anbieter zu Anbieter, aber letztendlich sind Seriosität und Sicherheit der entscheidenden Faktoren.?, wie Florian K., einer der Köpfe des Wettbasis-Teams abschließend erklärte.



Seit dem Herbst 2002 liefert die Sportwetten-Infoseite Wettbasis.com den Fußball-Fans, Tippern sowie wettinteressierten Lesern hilfreiche Unterstützung. Dazu gehört unter anderem die seit Jahren immer gern gelesene amüsante Bundesliga Vorschau, aktuelle Fußball und Sportwetten-Tipps zur Bundesliga in Deutschland sowie zu den europäischen Topligen oder für andere diverse Sportereignisse. Desweiteren runden die umfassenden Wettanbieter Test-Bewertungen das große kostenlose Informationsangebot ab und machen die Wettbasis zur Anlaufstelle Nr. 1 im Internet, wenn es um Sportwetten mit Erfolg geht.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Seit dem Herbst 2002 liefert die Sportwetten-Infoseite Wettbasis.com den Fußball-Fans, Tippern sowie wettinteressierten Lesern hilfreiche Unterstützung. Dazu gehört unter anderem die seit Jahren immer gern gelesene amüsante Bundesliga Vorschau, aktuelle Fußball und Sportwetten-Tipps zur Bundesliga in Deutschland sowie zu den europäischen Topligen oder für andere diverse Sportereignisse. Desweiteren runden die umfassenden Wettanbieter Test-Bewertungen das große kostenlose Informationsangebot ab und machen die Wettbasis zur Anlaufstelle Nr. 1 im Internet, wenn es um Sportwetten mit Erfolg geht.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Cocotero Web International

Datum: 27.10.2016 - 00:11

Sprache: Deutsch

News-ID 1417370

Anzahl Zeichen: 4090

Kontakt-Informationen:

Firma: Cocotero Web International

Stadt: Berlin





Diese Pressemitteilung wurde bisher 14 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung