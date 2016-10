Dr. Schumacher: Neue gebrauchsfertige Desinfektionstücher zur MEDICA 2016

Malsfeld – Anlässlich der MEDICA, der Weltleitmesse für die Medizinbranche, zeigt die Dr. Schumacher GmbH mit CLEANISEPT® WIPES surface und DESCOSEPT SENSITIVE WIPES Produktneuheiten im Bereich gebrauchsfertiger Desinfektionstücher zur Flächendesinfektion.

Das Spitzenquartett für die Flächendesinfektion

(firmenpresse) - Der Hygieneexperte ist einer der europaweit führenden Anbieter von Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegeprodukten für alle medizinischen Bereiche und bietet Fachanwendern darüber hinaus auch ein breites Dienstleistungsspektrum an.



Messeneuheiten ergänzen Portfolio

Unter dem Motto „Das Spitzen-Quartett für die Flächendesinfektion“ lädt Dr. Schumacher interessierte Besucher in Halle 6 an seinen Stand H20, um das Fachpublikum u. a. von gebrauchsfertigen Desinfektionstüchern zur sicheren Flächendesinfektion zu überzeugen. So werden speziell vier Produkte vorgestellt, die in den verschiedensten Bereichen von medizinischen Einrichtungen zur Anwendung kommen können, darunter zwei Neuheiten.



CLEANISEPT® WIPES surface sind alkoholfreie, gebrauchsfertige Tücher zur Schnelldesinfektion von Medizinprodukten und patientennahen Oberflächen. Durch ihre sporizide und viruzide Wirkung können die einzeln entnehmbaren Tücher insbesondere für die Desinfektion von Medizinprodukten mit erhöhten Anforderungen wie zum Beispiel Ultraschallsonden eingesetzt werden.



DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sind gebrauchsfertige, getränkte Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von empfindlichen Oberflächen im medizinischen Bereich. Die alkoholhaltigen Tücher sind besonders materialschonend und eignen sich daher für die streifenfreie Desinfektion von sensitiven Oberflächen wie Bedienfelder, Tastaturen und Displays von medizinischen Geräten.



Sichere Anwendung mit einem Griff

Gebrauchsfertige Desinfektionstücher sind bereits mit einem Desinfektionsmittel getränkt und können sofort überall dort eingesetzt werden, wo medizinische Produkte oder Oberflächen schnell wieder genutzt werden müssen. Auf seinem Stand zeigt Dr. Schumacher mit einem einfachen System, welches das passende Desinfektionstuch für den jeweiligen Bedarf ist. Unabhängig vom Einsatzbereich sind die Produkte besonders anwenderfreundlich und wirksam.



Optimal abgestimmte Produkte für den Hygienealltag



Durch die außergewöhnliche Kompetenz von Dr. Schumacher, in seiner eigenen Produktion getränkte und trockene Tuchsysteme immer weiter zu entwickeln, können für nahezu jeden medizinischen Bereich optimal aufeinander abgestimmte Produkte angeboten werden.



Die MEDICA findet vom 14. bis 17. November 2016 auf dem Messegelände Düsseldorf statt. Sie ist täglich von 10:00 bis 18:30 Uhr geöffnet.



Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.schumacher-online.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Dr. Schumacher GmbH

Seit fast 40 Jahren ist die Dr. Schumacher GmbH ein international anerkannter Spezialist in der Entwicklung und Herstellung von Desinfektions-, Reinigungs- und Pflegeprodukten für alle medizinischen Bereiche. Mit über 1.000 Mitarbeitern in acht Ländern produziert das familiengeführte Unternehmen mit Stammsitz im hessischen Malsfeld Desinfektions- und Reinigungsmittel für Haut, Hände, Instrumente und Flächen. Dr. Schumacher ist einer der größten Hersteller von getränkten und trockenen Tuchsystemen in Europa und verfügt über eine eigene Produktion von Vliestuchsystemen und getränkten Tüchern. Ein Netzwerk von Distributionspartnern in rund 70 Ländern unterstreicht die internationale Ausrichtung des Hygieneexperten.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Dr. Schumacher GmbH

Leseranfragen:

Dr. Schumacher GmbH

Am Roggenfeld 3

34323 Malsfeld



Claudia Rehm

Leiterin Presse & PR

T +49 5664 9496-729

presse(at)schumacher-online.com

Datum: 27.10.2016 - 08:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1417379

Anzahl Zeichen: 2843

Kontakt-Informationen:

Firma: Dr. Schumacher GmbH



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 27.10.2016



Diese Pressemitteilung wurde bisher 147 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung