DIE LIFE CHALLENGE STRATEGIE® SEMINARREIHE

Befreie DeinenÜbermensch

mit dem Motivationsweltmeister Chris Ley

(firmenpresse) - Die LIFE CHALLENGE STRATEGIE® "LCS" ist das Ergebnis von Forschungen, die untersuchten, wie genau Experten oder Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen Begabungen und Fähigkeiten ihre Leistungen erreichen. Diese Fähigkeiten lernen Sie in den 7 Modulen Ziele, Strategie, Körper, Geist, Seele, Kommunikation und Willenskraft. Die LCS® macht es Ihnen möglich, Fertigkeiten zu erlernen, die sonst nur Genies, Talente oder andere als Intuition Inne haben. Dadurch dass die Methoden von Chris Ley patentiert wurden, haben Sie die Garantie für höchste Qualität.

Der Motivationstrainer Chris Ley ist vor allem einer der Menschen, der - so scheint es - niemals schläft. Jemand, der 24 / 7 / 365 aktiv ist und immer der Erste, der schwierige Wege geht ohne zu zögern. Ein typischer "Macher". Aber auch jemand, der den Willen hat, Altes zu verändern, Bestehendes zu verbessern und anderen Menschen auf dem Weg zu ihrer persönlichen Bestleistung zu helfen.

Als ausgezeichneter und preisgekrönter Trainer hat er die patentierte LCS® Life Challenge Strategie in Deutschland entwickelt. In mehr als 10 Jahren Trainingserfahrung schult er nachhaltig Unternehmen, hat diverse Lehraufträge an Universitäten und Hochschulen, bildet erfolgreiche Trainer aus und coacht Persönlichkeiten aus Politik, Spitzensport und Show-Business.

Besonders authentisch wird er zu einem gefragten Experten in Deutschland durch hunderte Erfolgsgeschichten begeisterter Teilnehmer. Er ist seit 2013 selber Weltrekordler, erfolgreicher Buchautor, Trainer des Jahres und Verfasser von zahlreichen Fachartikeln.

Seit 2015 lehrt er die Life Challenge Strategie in der CHRIS LEY Akademie.

LCS® - Motivation auf Weltrekord-Niveau

Sie lernen in nur einem Tag, wie Sie Ihr Leben positiv verändern und unglaubliches schaffen.

LCS® - Die Heinzelmännchen Strategie

Wie Sie in 2 Tagen die Arbeit einer ganzen Woche erledigen.

LCS® - Der Weg zum Übermenschen

Wie Sie in nur 2 Stunden Marathon laufen, 10kg abnehmen, schmerzfrei werden oder mit nur 2 Stunden Schlaf auskommen.

LCS® - Ihr Hirn kann viel mehr als Sie glauben!

Wie Sie in 4 Stunden Ihre Gehirnleistung um 600% steigern.

LCS® - Schöner Scheitern und Blockaden aufheben

Wie Sie Ängste zum Freund machen und in Beziehungen glücklich werden.

LCS® - Die Macht der Überzeugungskraft

Wie Sie in nur einem Tag 9 von 10 Menschen für Ihre Ideen gewinnen.

LCS® - Der Weg zum Umsetzungs-Genie

Wie Sie in 4 Stunden Ihre Willenskraft maximieren und so persönliche Ziele erreichen.

Anmeldung: http://chris-ley.de/akademie/seminare-2/

Trainingsmethoden:

Training an der eigenen Person & Thema, praxisrelevante Rollenspiele, Einzel- und Gruppenaufgaben, eigener Vortrag, Live-Coaching, Teilnehmerfeedback mündlich/schriftlich, Videoaufzeichnung, Videoanalyse, Diskussion, Praxisübungen, Metaphern & Geschichten, Präsentation und Moderation durch den Trainer, Demos und Beweisführung.

Zielgruppe:

Dieses Motivationstraining richtet sich an folgende Personen:

- Fach- und Führungskräfte

- Selbständige

- Unternehmer und Angestellte, die mit Menschen arbeiten

und an alle, die Veränderungen in Ihrem Leben auslösen und Ziele erreichen wollen.

Ziel des Trainings:

Die Entwicklung von den revolutionären Erfolgsrezepten, war ein Prozess über viele Jahre und ist das einzigartige Ergebnis von Wissenschaft, Selbstexperimenten und praktischen Erfahrung von Genies, Supertalente und Megabrains. Die LCS hat sich vorgenommen, die Welt glücklicher zu machen und dem Menschen zu zeigen "Du bist geliebt. Du bist schlau. Du bist wichtig.". Dafür hat der Autor Chris Ley alle Methoden und Erfolgsrezepte in zahlreichen Selbstversuchen selber getestet.

Diese Erfolgsstrategien hier sind wie Kochrezepte. Einmal gekocht und für gut empfunden, können sie unendlich dupliziert werden und sind wiederholbar. Selbst wenn Sie eine Allergie oder eine Unverträglichkeit haben, lassen Sie diese Zutat einfach weg oder ersetzt sie. Zahlreiche berühmte und erfolgreiche Menschen des öffentlichen Lebens haben dafür ihre Lieblingsrezepte offengelegt. Die LCS Seminar Reihe ist kein weiteres 0815 Seminar über Erfolg und persönliches Glück, sondern das umfassende Aufbau- und Verschönerungsprogramm für Ihr Leben. Ideal für alle, die wenig Zeit haben, aber glücklicher werden wollen.





Die Philosophie der Akademie

Jeder Mensch hat Ziele -

und Träume, die ihn antreiben und die er erreichen möchte. Sei es das Ziel, sich gesünder zu ernähren und mehr Sport zu treiben, mehr Zeit für Familie und Freunde zu haben oder Karriere zu machen und finanziell gut abgesichert zu sein. Doch oft werden die Ziele nur in Teilen erreicht oder auf halber Strecke aufgegeben, weil die Motivation und Kraft fehlen, den Weg bis zum Ziel durchzuhalten. Hier greift die von Chris Ley entwickelte LIFE CHALLENGE STRATEGIE, mit der auch scheinbar unerreichbare Ziele in greifbare Nähe rücken und in einem vorab definierten Zeitrahmen erreicht werden können.

Kommentare zur Pressemitteilung