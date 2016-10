Centurion gibt Abschluss der Fremdfinanzierung bekannt



Vancouver, B.C., 25. Oktober, 2016. Centurion Minerals Ltd. (CTN: TSX-V) (Centurion oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass es eine einjährige Fremdfinanzierung in Höhe von 180.000 $ durch unabhängige Drittparteien (das Darlehen) abgeschlossen hat. Der Erlös aus dieser Finanzierung soll für die Aufnahme des Agrargips-Pilotbetriebs im Projekt Ana Sofia (Argentinien) und für sonstige Unternehmenszwecke verwendet werden. Ziel der Pilotanlage ist der Nachweis der Effizienz des Abbaus durch einen Vertragspartner (Contract Mining) und der Marktfähigkeit der Agrargipsmaterialien.



Als Gegenleistung für das Darlehen hat sich das Unternehmen bereiterklärt, bis zu 514.285 Gratisaktien zu einem angenommenen Preis von 0,07 $ pro Aktie auszugeben, und wird monatlich Zinsen in Höhe von 1,5 % bezahlen. Das Darlehen kann jederzeit ohne Penalty-Zahlungen zurückgezahlt werden. Im Verbindung mit dieser Transaktion sind Finders Fees in Höhe von 12.000 $ zu zahlen. Die Aktien unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die im Februar 2016 erlischt.



Das Projekt Ana Sofia umfasst zwei Bergbaukonzessionen mit insgesamt 50 Hektar (ha) Grundfläche, die in eine größere Explorationskonzession (mit rund 500 ha Grundfläche) eingegliedert sind. Im Rahmen von Grabungen und der Entnahme von Probenmaterial aus Testschürfungen, die Joint-Venture-Partner Demetra Minerals Inc. bzw. Centurion durchgeführt hat, konnten zahlreiche hochgradige Gipsschichten in geringer Tiefe aufgefunden werden. Derzeit fördern die in der Nachbarschaft angesiedelten Kleinproduzenten Agrargips und verkaufen ihn an Vertriebsunternehmen für Düngemittel und Bauern. Agrargips ist ein wertvoller Pflanzennährstoff und spielt beim Erhalt der Bodenstruktur und des Nährstoffhaushalts in den südamerikanischen Böden eine wichtige Rolle, weil er größere Ernteerträge ermöglicht.





Centurion Minerals Ltd. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Agromineral- und Edelmetallprojekten auf internationaler Ebene konzentriert.



Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.



Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Centurion Minerals Ltd. (das Unternehmen). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.



Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!











