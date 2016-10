NavGear Full-HD-Dashcam MDV-2770.gps mit GPS und G-Sensor, 5,8-cm-Display (2,3")

Filmender Beifahrer: bei einem Unfall ein unverzichtbarer Augenzeuge

Full-HD-Dashcam günstig

(firmenpresse) - Der zuverlässige Augenzeuge an Bord zeichnet die Fahrten in hochauflösenden Full-HD-Videos auf. Dank Bewegungs- und Beschleunigungs-Sensor bei Bedarf auch automatisch.

Im Zweifelsfall hat man den entscheidenden Beweis zur Hand! Denn durch den Beschleunigungssensor erkennt die Dashcam von NavGear beispielsweise eine Vollbremsung und sichert die aktuelle Aufnahme schreibgeschützt.

Gute Sicht noch besser: Die integrierte High-Power-LED verbessert die Sicht auf Kfz-Kennzeichen und Strassenschilder. Damit trägt sie ideal zur Unfallrekonstruktion bei!

Die Route auf Google Maps: Mit der PC-Software sieht man neben dem Fahrten-Video auch gleich die Landkarte mit der gefahrenen Strecke. Die GPS-Daten dafür zeichnet die Autokamera während der Fahrt mit auf.

Variabler microSD-Speicher: Bis zu 4,5 Stunden Fahrt lassen sich auf einer Speicherkarte mit 32 GB aufnehmen. So hält man auch seine schönsten Urlaubsfahrten u.v.m. auf Video fest!

- Full-HD-Dashcam mit Bewegungs- und 3-Achsen-Beschleunigungs-Sensor(G-Sensor)

- TFT-Display:5,8 cm (2,3") Bilddiagonale, 320 x 240 Pixel

- CMOS-Farbsensor mit 2 Megapixeln

- Unterstützte Video-Auflösungen: 1920 x 1080 Pixel bei 30 Bildern/Sek. (Full HD 1080p), 1280 x 720 Pixel bei 30 Bildern/Sek. (HD 720p)

- Unterstützte Foto-Auflösungen: 5 Megapixel (interpoliert), 3 MP (interpoliert), 2 MP, 1,3 MP, VGA; Format: JPEG

- Grosser Bildwinkel:140°

- Lichtstarkes Objektiv:Blende f/2, Brennweite 3,2 mm

- High-Power-LED:verbessert die Sichtbarkeit von Kfz-Kennzeichen und Strassenschildern

- G-Sensor:speichert die letzte Minute der Aufnahme als schreibgeschütztes Beweisvideo

- Bewegungserkennung:automatische Aufnahme bei Bewegung im Bildfeld

- 2 Aufnahmemodi: Bewegungserkennung, manuell

- 5-fach digitaler Zoom, Belichtungs-Justierung +/- 2 EV

- Aufnahme-Kapazität: bis zu 4,5 Stunden Full HD auf 32 GB microSD-Karte

- H.264-Kompression im MOV-Videoformat:hohe Video-Qualität bei geringem Platzbedarf

- Integrierte Wiedergabe-Funktion

- Speicher: microSD(HC)-Karte bis 32 GB (ab Class 10, bitte dazu bestellen)

- Schnittstellen: Mini-USB, microSD-Slot

- Stabile Saugnapfhalterung mit 3D-Kugelkopf

- Mikrofon integriert

- Farbe: schwarz glänzend

- Stromversorgung: Li-Ion-Akku (140 mAh), Laufzeit bis 40 Minuten, lädt per Kfz-Netzteil oder USB

- Masse ohne Saugnapf-Halterung: 63 x 71 x 31 mm, mit Halterung: ca. 63 x 140 x 31 mm, Gewicht: 78 g

- Full-HD-Dashcam inklusive Saugnapf-Halterung, Kfz-Netzteil (12/24 V), USB-Kabel, Software und deutscher Anleitung

Preis: CHF 99.95 statt empfohlenem Herstellerpreis von CHF 289.95

Bestell-Nr. NX4278

Zur HD-Dashcam





Die PEARL Schweiz GmbH wurde 1996 als eigenständiges Unternehmen der PEARL-Gruppe gegründet um speziell auf den Schweizer Markt einzugehen. Das Produktsortiment umfasst vor allem Computer- und Druckerzubehör, Unterhaltungselektronik, Navigationsgeräte, Tablet-PCs, Smartphones und Software sowie zahlreiche Artikel für Haushalt, Wellness, Lifestyle, Sport, Freizeit und Fun. Der Onlineshop www.pearl.ch zählt inzwischen über 15 000 Produkte und ist zusammen mit dem grossen 300-seitigen Katalog, der sechsmal im Jahr erscheint, der Hauptabsatzkanal.

PEARL Schweiz hat bereits über 250 000 zufriedene Stammkunden in der ganzen Schweiz, darunter zahlreiche Firmen, Versicherungen, Schulen und Behörden. In den Factory Outlets in Basel/BS, Egerkingen/SO, Pratteln/BL und Spreitenbach/AG können die Artikel auch direkt erworben werden. Weitere Eröffnungen von Factory Outlets in der ganzen Schweiz sind in Planung.

Dies ist eine Pressemitteilung von

PEARL Schweiz GmbH

PresseKontakt / Agentur:

PEARL Schweiz GmbH

Vanessa Brunner

Grüssenhölzliweg 5

4133 Pratteln

info(at)pearl.ch

+41 61 826 20 20

http://www.pearl.ch



Kontakt-Informationen:

Firma: PEARL Schweiz GmbH

Ansprechpartner: Vanessa Brunner

Stadt: Pratteln

Telefon: +41 61 826 20 20





