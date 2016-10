Neue Papeteriemarke Fawntastique: Liebe im Detail

Ann-Cathrin Krauß und Matthias Blank, die Inhaber des Kölner Wohnaccessoires- und Geschenkartikelladens Flying Fawn, rufen mit Fawntastique eine neue Marke ins Leben.

(firmenpresse) - Im Fokus stehen individuell gestaltete und originelle Papeterieprodukte wie Einladungs-, Danksagungs- oder Menükarten und vieles mehr. "Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit der Ausstattung von Hochzeiten und weiteren Events, seit der Eröffnung von Flying Fawn konnten wir allerdings leider nicht mehr alle Aufträge annehmen", so Ann-Cathrin Krauß. "Da die Eventpapeterie aber nach wie vor eine absolute Herzensangelegenheit ist, starten wir jetzt mit eigener Marke, zugehöriger Website und verstärktem Team komplett neu durch."



Unter www.fawntastique.com finden Interessenten alle Informationen zu den angebotenen Dienstleistungen sowie viele Bildbeispiele und Preisangaben.



Erfolgreich mit den richtigen Partnern

Die Papeterie ist ein essenzieller Bestandteil eines gut organisierten Events - aber an dieser Stelle hört es natürlich nicht auf. Daher arbeiten Ann-Cathrin Krauß und ihr Team mit ausgewählten und erfahrenen Partnern zusammen, die sich bei Bedarf zum Beispiel um die Floristik oder die musikalische Begleitung kümmern. Matthias Blank: "Wir möchten unseren Kunden einen Rundum-Sorglos-Service ermöglichen und außerdem ganz persönliche Empfehlungen aussprechen, hinter denen wir auch zu 100 Prozent stehen."

Der persönliche Kontakt steht für die beiden Inhaber immer im Fokus. Beratungsgespräche finden zumeist in der gemütlichen Atmosphäre des Kölner Ladengeschäftes statt und die individuellen Wünsche und Vorlieben der Kunden stehen grundsätzlich im Vordergrund. "Damit haben wir in der Vergangenheit schon gute Erfahrungen gemacht. Und wir freuen uns auf alles, was wir in Zukunft mit Fawntastique erleben werden", so Ann-Cathrin Krauß.







Über Fawntastique:

Die Marke Fawntastique wurde Mitte 2016 von Ann-Cathrin Krauß und Matthias Blank ins Leben gerufen. Die angebotenen Dienstleistungen umfassen das Design individuell gestalteter Papeterieartikel für saisonale Anlässe und Events wie Hochzeiten, Unternehmensveranstaltungen, Geburtstagsfeiern, Geburten sowie Taufen. Zudem können Kunden die komplette Eventdekoration und Organisationshilfe bei der Umsetzung ihrer Veranstaltung bei Fawntastique buchen. Zusammen mit einem professionellen Design-Team und einem umfangreichen Partner-Netzwerk setzen die beiden Kölner alles daran, jedes ihnen anvertraute Event zu etwas ganz Besonderem zu machen.



Fawntastique

Aachener Straße 27, 50674 Köln

