Luftverkehrskonzept - ein kraftvoller Endspurt dringend benötigt

(ots) - Auf ihrer Jahrestagung in Zürich haben die

Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen klare

Forderungen an die Bundesregierung zum bevorstehenden

Luftverkehrskonzept gerichtet.



Das Luftverkehrskonzept soll noch in diesem Jahr verabschiedet

werden. Es ist ein einschneidendes und bedeutungsvolles Papier für

die Luftverkehrsbranche. Die Flughäfen haben dazu ihre

Kernforderungen präzise formuliert.



Die Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen

appellieren an die politischen Entscheider, die Wettbewerbsfähigkeit

der deutschen Flughäfen und Drehkreuze gegenüber ihren ausländischen

Wettbewerbern zu stärken und die Infrastruktur nachfragegerecht zu

entwickeln. "Chancengleichheit im europäischen und globalen

Wettbewerb ist das Stichwort", so das einhellige Credo der

Flughafenchefs.



Die deutschen Flughäfen erwarten von der Politik im Einzelnen:

- Planungs- und Genehmigungsverfahren verschlanken.

- Immer wiederkehrende Versuche, gültige Betriebszeiten und

Betriebsgenehmigungen an den Flughäfen zu kippen, müssen klar

abgewiesen werden. Vor allem die Express-Hubs sind stark auf ihre

genehmigten Betriebszeiten angewiesen.

- Den Marktzugang für Non-EU-Airlines erleichtern.

- Wettbewerbsverzerrende Kostenbelastungen in der Luftsicherheit und

die Luftverkehrsteuer konsequent reduzieren.



"Das Luftverkehrskonzept ist auf der Zielgeraden. Jetzt gilt es zu

liefern und den Zusagen im Koalitionsvertrag zu entsprechen. Die

Branche vertraut auf ein Konzept, das den Standort voranbringt.",

hebt Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer des Flughafenverbandes ADV,

hervor.







