Fotoshooting im Hotel La Maison in München

Raffiniert inszenierte Räumlichkeiten mit einer feierlich gedeckten Tafel

(firmenpresse) - Egal, ob für exklusive Firmen-Events, private Feierlichkeiten oder ein gemütliches Get-together – das Hotel La Maison ist mit seiner beeindruckenden Architektur, seinem einzigartigen Design und seiner zentralen Lage – zwischen Leopoldstraße und dem Englischen Garten – ein idealer Ort für unvergessliche Events. Um zeigen zu können, wie vielseitig die Räumlichkeiten genutzt werden können, fand zusammen mit der Agentur Pure Events ein Fotoshooting statt.



Eine Location, die mit viel Liebe zum Detail modernen Komfort und urbanes Ambiente verbindet: Das Münchener Hotel La Maison. Der raffiniert inszenierte Veranstaltungskeller und die großzügige Bar-Lounge im Erdgeschoss laden zum Feiern ein und bieten genügend Platz für individuelle Veranstaltungskonzepte. Bis zu 200 Gäste können auf 150m² in der neuen Eventlocation feiern. Für ein Fotoshooting setzte Party Rent die Räume mit Designmöbeln perfekt in Szene. Prunkvolle Kerzenleuchter auf feierlich gedeckten Sylt-Tischen mit weißen DSW Stühlen hoben den besonderen Charme hervor. Weiße Möbel wirkten vor einer rauen Wand kontraststark – erzielten aber eine gemütliche Atmosphäre. Die außergewöhnlichen Räumlichkeiten können über die Eventagentur Pure Events gebucht werden, die in enger Zusammenarbeit mit dem Hotel arbeitet und gerne bei der Organisation einer Veranstaltung zur Seite steht.





Die Party Rent Group ist ein europaweit agierender Eventausstatter mit 23 Standorten und mehr als 700 Mitarbeitern in Deutschland, den Niederlanden, Österreich, Frankreich, Luxemburg und Skandinavien. Seit über 20 Jahren setzt die Gruppe ganzheitliche Ausstattungskonzepte für Veranstaltungen jeglicher Art und Größe um. Der Anspruch dabei: die perfekte Atmosphäre.

