Ein Buch für alle Besserwisser: „Kein Pardon für Atzenhopper“ Nikolaus Ernst Bauer, Neuerscheinung

Mit einer Zuschauerquote von 5,4.Millionen feierte die RTL-Sendung „Wer wird Millionär?“ mit dem Special „Klugscheißer“ am vergangenen Freitagabend einen spektakulären Erfolg. Denn zum ersten Mal mussten sich ausgewiesene Besserwisser, die ständig mit ihrem angeblichen Wissen prahlen und von ihren Familienangehörigen oder Bekannten ahnungslos als Kandidaten angemeldet wurden, vor einem Millionenpublikum den Fragen von Moderator Günter Jauch stellen und Farbe bekennen, wie es um ihr angeblich umfassendes Wissen im Ernstfall tatsächlich bestellt ist – nicht gerade berauschend, wie die Sendung bewies. Die Reaktionen des Publikums zeigten aber auch eines sehr deutlich: Fast jeder hat in der Familie oder im Bekanntenkreis einen notorischen Besserwisser, den er gerne einmal so vorführen würde, wie das bei Günter Jauch der Fall war.

(firmenpresse) - Nur wenige haben allerdings die Chance, ihren geliebten oder verhassten Besserwisser öffentlich zum Offenbarungseid zu zwingen. Aber: Man kann ihm ein Buch schenken, in dem er sich sofort wiedererkennt. „Kein Pardon für Atzenhopper – Dialoge mit einem Besserwisser“ ist das neue Werk des Autors Nikolaus Ernst Bauer betitelt , das in 35 ebenso witzigen wie geistvollen Episoden allen kleinen und großen Besserwissern und Klugscheißern den Spiegel vors Gesicht hält.

„Kein Pardon für Atzenhopper“ ist eine Sammlung von Zwiegesprächen zwischen einem unverbesserlichen Besserwisser und seinem fiktiven Freund „Atzenhopper“, die von überraschenden Gedankenspielen und spontanen Einfällen leben. Dabei werden mit Vorliebe die Auswüchse und Fehlentwicklungen unseres modernen Lebensstils und aktuelle politische Themen kritisch aufs Korn genommen.

Der zweite Roman von Nikolaus Ernst Bauer ist amüsant, ironisch und satirisch mit einem Hang zu gesellschaftskritischer Aufsässigkeit. Nach der erfolgreichen Vorstellung ist das Werk nun auch im Handel erhältlich: https://www.mymorawa.com/self-publishing/gestaltung/publizieren/?books/ID48108/Kein-Pardon-fuer-Atzenhopper

Das Buch ist in Zusammenarbeit mit myMorawa von Morawa Lesezirkel entstanden. Eine unkomplizierte Lösung für angehende Autoren, die unabhängig von einem Verlag ein Buch veröffentlichen und dabei auf langjährige Erfahrung und individueller Unterstützung bei der Vermarktung und Distribution zurückgreifen möchten.



Nikolaus Ernst Bauer: „Kein Pardon für Atzenhopper“

Seitenanzahl: 272

ISBN: 978-3-99057-118-7

Größe: 13,5 cm x 21,5 cm

Erscheinungsdatum: 23.09.2016

Paperback: 15,99 €

Hardcover: 978-3-99057-119-4; 25,99 €

eBook: 978-3-99057-120-0; 3,99 €







Weitere Infos zur Pressemeldung:

https://www.mymorawa.com/self-publishing/gestaltung/publizieren/?books/ID48108/Kein-Pardon-fuer-Atzenhopper



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Veröffentlichen Sie Ihr Buch, myMorawa hat die Infrastruktur. Wir bieten:

• große Auswahl an Layout-Vorlagen

• eigene ISBN

• Regalplatz in ausgewählten Morawa Buchhandlungen

• Vermarktung



Dies ist eine Pressemitteilung von

myMorawa von Morawa Lesezirkel GmbH

Leseranfragen:

myMorawa von MORAWA LESEZIRKEL GMBH

HACKINGER STRASSE 52

1140 WIEN | AUSTRIA



TELEFON ( + 43) 01 91076 472

E-MAIL info(at)mymorawa.com

WEB www.mymorawa.com





PresseKontakt / Agentur:

Lea Szeiler

TELEFON ( + 43) 6766271762

E-MAIL l.szeiler(at)myMorawa.com

Datum: 27.10.2016 - 08:53

Sprache: Deutsch

News-ID 1417398

Anzahl Zeichen: 2649

Kontakt-Informationen:

Firma: myMorawa von Morawa Lesezirkel GmbH

Ansprechpartner: Lea Szeiler

Stadt: Wien

Telefon: +436766271762



Meldungsart: bitte

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 96 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung