Trendsgal zeigt Kunden auf, wie sie online die richtigen Schuhe kaufen

(ots) - Trendsgal hat sich einen Namen

als eine der weltweiten Topmarken im Bereich E-Commerce-Mode gemacht,

obwohl noch mehr Spielraum für Wachstum besteht. Viele Menschen, die

sich im Bereich E-Commerce-Mode nicht so gut auskennen, zögern, ob

sie es ausprobieren sollen, weil sie Angst haben, die falsche Größe

zu erwischen. In diesem Punkt will Trendsgal helfen.



Konsumenten wundern sich manchmal, was eine spezifische Größe

eigentlich bedeutet, d. h. was eine Größe als Small, Medium, Lager,

XL usw. definiert. Um den Menschen dabei zu helfen, dass sie nicht

die falsche Schuhgröße oder das falsche Produkt kaufen, werden beim

Checkout eine Beschreibung und darunter eine Größentabelle angezeigt.

Die Kunden werden ermutigt, die Größentabelle zu verwenden, um bei

sich selbst Maß zu nehmen, wenn sie nicht sicher sind, ob die Größe

stimmt. Dadurch erhalten sie das Produkt in der richtigen Größe. Wenn

jedoch bei einem Produkt keine Angaben aufgeführt sind, bedeutet

dies, dass nur eine Größe verfügbar ist - oft in der Größe Medium.

Wenn Sie immer noch nicht sicher sind, ob die Größe passt, schauen

Sie sich die Größentabelle unterhalb der Produktbeschreibung an.



Ein weiteres Problem ist, dass viele denken, die Größe eines

bestimmten Produkts in ihrem Land entspreche der Größe in einem

anderen Land. Dies ist jedoch nicht der Fall. Beispielsweise

entspricht die Größe, die in den Vereinigten Staaten als Medium

angegeben wird, in China einer kleineren Größe. Es ist wichtig, dass

die Kunden kein Risiko eingehen, sondern eine korrekte Größe mit der

auf der Seite angegebenen Größe vergleichen. Alles, was Sie brauchen,

ist ein Messband, und Sie können sämtliche erforderlichen Messungen

selbst durchführen.



Trendsgal ist sich bewusst, dass Fehler passieren werden und

Kunden schlussendlich doch ein Produkt in der falschen Größe



bestellen. Deshalb verfügt Trendsgal über einen Support-Dienst, der

rund um die Uhr für Sie da ist (24 Stunden am Tag und 7 Tage die

Woche). Nehmen Sie einfach Kontakt auf und ein Mitarbeitender wird

Ihnen beim Austausch behilflich sein.



Unternehmen wie Trendsgal, DressLily (http://www.dresslily.com/),

and Nastydress (http://www.nastydress.com/) sind entschlossen, ihren

Kunden die Möglichkeit zu geben, die neuste Mode zu einem

erschwinglichen Preis zu bestellen. Wenn Kunden das Beste aus dem

Mode-E-Commerce herausholen wollen, sollten sie sicherstellen, dass

sie die Produkte in der richtigen Größe bestellen. Wenn Sie die oben

genannten Vorschläge befolgen, wird Ihr Einkaufserlebnis perfekt

sein.



Weiterführender Link: http://www.trendsgal.com/







Pressekontakt:

Rob Woo

+1-503-928-7482

support(at)trendsgal.com



Original-Content von: Trendsgal, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Trendsgal

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 27.10.2016 - 08:21

Sprache: Deutsch

News-ID 1417399

Anzahl Zeichen: 3106

Kontakt-Informationen:

Firma: Trendsgal

Stadt: Trensgal bietet Tipps und Tricks, wie Sie Kleider und Schuhe immer in der richtigen Größe kaufen





Diese Pressemitteilung wurde bisher 91 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung