Die perfekte Welle - Expertentipps für die Pflege von lockigen Haaren

(ots) - Eine Lockenpracht hat besondere Bedürfnisse und

benötigt spezielle Pflege. Locken sind immer trocken. "Das liegt

daran, dass ihre Schuppenschicht nicht so eng anliegt wie bei glattem

Haar. Feuchtigkeit und Proteine gehen so schneller verloren, die

Frisur sieht glanzlos und spröde aus", erklärt Gabriele Feruga,

Apotheken-Kosmetikerin aus München, im Gesundheitsmagazin "Apotheken

Umschau". "Achten Sie deshalb auf ein mildes Shampoo mit wenigen oder

gar keinen Tensiden und viel Feuchtigkeit." Lockenshampoos machen vor

allem bei schlechter Witterung oder großer Hitze Sinn. Denn dann

saugen Locken die Feuchtigkeit aus der Luft auf - und kräuseln sich

noch stärker. Davor sollen Spezialprodukte schützen. Der Münchner

Haarstylist Christoph Gambeck empfiehlt als Trick, eine kleine Menge

wachshaltige Handcreme ins feuchte Haar einzuarbeiten und dann wie

gewohnt zu stylen. "So bleiben die Locken den ganzen Tag definiert

und krisseln sich nicht." Zudem rät er, bei Naturlocken den

Conditioner nicht komplett auszuspülen. "So bleiben die Haare auch

etwas geschmeidiger."



Datum: 27.10.2016 - 08:15

