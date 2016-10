Über Tesla spricht der Markt, deutsche Speicheranbieter führen bei Marktanteilen

Deutsche Speicheranbieter zeigen national wie international eine starke Präsenz im ersten Halbjahr 2016

(PresseBox) - Gemäß einer aktuellen Analyse von EuPD Research wurden im ersten Halbjahr 2016 12.700 Speichersysteme in Deutschland verkauft. Die Produkte deutscher Anbieter haben daran einen signifikanten Anteil. Zudem zeigt die Analyse, dass deutsche Speicheranbieter nicht nur in Deutschland sehr präsent sind, sondern auch eine starke Position in anderen europäischen sowie nicht-europäischen Ländern innehaben.



Trotz des späten Förderstarts und geänderter Förderbedingungen ist der deutsche Markt für Stromspeicher im ersten Halbjahr 2016 wieder deutlich gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Sinkende Systempreise und die steigende Produktvielfalt von deutschen sowie ausländischen Firmen haben dabei signifikanten Einfluss. Hierbei haben insbesondere Tesla und Mercedes Benz Energy mit starkem Endkundenmarketing einen entscheidenden Beitrag geleistet; das spiegelt sich aber noch nicht in aktuellen Absatzzahlen wider.

In der ersten Jahreshälfte haben etwa 60 Unternehmen Speicherlösungen in Deutschland angeboten. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum circa 12.700 Systeme installiert. EuPD Research rechnet für die zweite Jahreshälfte mit einem anhaltenden Wachstum, sodass bis Ende des Jahres zwischen 23.000 (unteres Szenario) und 25.000 Speichersysteme (oberes Szenario) in Deutschland installiert sein werden. Damit wächst der Markt im Vergleich zu 2015 um etwa 40 %.

Gemäß einer aktuellen Analyse von EuPD Research war sonnen der größte Anbieter in Deutschland im ersten Halbjahr 2016 mit gut 3.300 verkauften Systemen und einem Marktanteil von 27 %. Auf dem zweiten Platz liegt Deutsche Energieversorgung (SENEC) mit einem Marktanteil von 19 %, gefolgt von E3/DC (10%), LG Chem (9 %) und Solarwatt (6%).

Aber nicht nur auf dem heimischen Markt zeigen die deutschen Anbieter eine starke Präsenz. Die Analyse zeigt auch, dass in Wachstumsmärkten wie den USA und Australien der deutsche Marktführer sonnen bspw. ebenfalls eine bedeutende Position mit einem Marktanteil von 17 bzw. 13 % inne hält. Insgesamt hat sonnen einen kumulierten Marktanteil von 23 % über die Märkte Europa, USA und Australien, gefolgt von LG Chem und Deutsche Energieversorgung (SENEC). Die starke Position deutscher Anbieter im internationalen Kontext kann u.a. auf die Dominanz auf dem deutschen Markt zurückgeführt werden. US-Amerikanische Anbieter wie Tesla und Trojan hingegen, die zwar auf ihrem heimischen Markt mit 24 bzw. 17 % einen hohen Marktanteil aufweisen, können ihre Position auf anderen Ländermärkten nicht verteidigen.



?Die internationale Präsenz deutscher Speicheranbieter zeigt, dass sie es schaffen, auf länderspezifische Anforderungen zu reagieren und ihre Produkte in guter Qualität zu erschwinglichen Preisen anzubieten. Unsere Analyse zeigt, dass sich die deutschen Anbieter ausgehend von dem europäischen Markt auch außerhalb von Europa bereits etabliert haben.?, fasst Dr. Martin Ammon, Leiter Energiewirtschaft bei EuPD Research, zusammen.

Die gesamte Studie ?Marktanteile im Heimspeichersegment 2016? mit Beschreibungen der einzelnen Ländermärkte (Europa, USA, Australien, Japan) kann bei EuPD Research über Saif Islam (s.islam(at)eupd-research.com) bezogen werden.



EuPD Research Sustainable Management GmbH is an international service provider focusing on B2B market research with a highly specialized multilingual interview center. We provide our clients in Europe, Asia and the US with the entire range of qualitative and quantitative research services. With the help of in-depth market knowledge combined with methodological professionalism, we provide practical, future-oriented business solutions and ensure that our clients receive a return on their research investment. Our continuous research has enabled us to develop particular skills in the field of renewable energy sources, particularly in the field of solar energy.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

27.10.2016

