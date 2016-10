Voll auf zwei Beinen

Wegen Trunkenheit als Fußgänger zur MPU?

(firmenpresse) - Da die Zahl der Alkoholsünder, die zum Idiotentest müssen, sinkt, wird kurzerhand über eine Senkung der Promillegrenze diskutiert. Doch muss man zwangsläufig mit einem Gefährt unterwegs sein, um zu der teuren und lästigen Maßnahme verdonnert zu werden?



Betrunken am Straßenverkehr teilzunehmen, ist keine gute Idee. Vor allem deshalb, weil man so die Gesundheit anderer und nicht zuletzt die eigene aufs Spiel setzt. Zudem drohen bei entsprechendem Promillewert hinterm Steuer drakonische Strafen. Neben Führerscheinentzug und einer Geldstrafe kann der Verkehrssünder auch zur Teilnahme an einer Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU) verdonnert werden. Bleibt der Missetäter dieser fern, gibt es den Führerschein nicht zurück.



Derzeit wird darüber diskutiert, ob die Grenze, ab der erstmals unter Alkoholeinfluss erwischte Kraftfahrer zur MPU müssen, bundesweit von 1,6 auf 1,1 Promille sinken soll. Nicht zuletzt deshalb, weil die Zahl der Alkoholsünder, die zum "Idiotentest" müssen, kontinuierlich zurückgeht. Aber auch, weil eine bundesweit einheitliche Regelung getroffen werden soll. So gilt beispielsweise bereits in Baden-Württemberg, Bayern und Berlin die 1,1 Promillegrenze.



Ungeachtet dessen betrifft die MPU nicht nur Kraftfahrer, die zu tief ins Glas geschaut haben, sondern auch Verkehrsteilnehmer, die durch andere Verkehrsvergehen acht Punkte im Flensburger Verkehrszentralregister gesammelt haben. Auch sie bekommen erst nach erfolgreich bestandener MPU ihren Führerschein zurück.



Und was gilt für Fußgänger?



Es ist ja nicht unüblich, auch außerhäusig das eine oder andere Glas zu leeren. Zwangsläufig nimmt man spätestens auf dem Heimweg am Straßenverkehr teil. So ist es zwar grundsätzlich löblich, auf dem Rückweg unter Alkoholeinfluss etwaiges Gefährt stehen zu lassen, vor Schaden muss dies allerdings nicht zwangsläufig bewahren. Neben den üblichen Risiken starken Alkoholkonsums ist es beispielsweise möglich, dass der Zecher auch als Fußgänger einen Verkehrsunfall verursacht. Bekommt es die Fahrerlaubnisbehörde mit, dass Alkoholkonsum an dem Fehlverhalten schuld war, kann diese die Vorlage eines MPU-Gutachtens fordern.





Dies ist auch dann möglich, wenn bei torkelnden Passanten ein besonders hoher Promillewert festgestellt wird. Zwar ist es grundsätzlich nicht verboten, sich alkoholisiert in der Öffentlichkeit aufzuhalten; auch benötigt man dazu keinen Führerschein. Ist man jedoch auffällig geworden, kann die Behörde bei entsprechender Kenntnis die Eignung zum Führen eines Fahrzeugs infrage stellen - mit einer MPU als Konsequenz. Wer diese dann verweigert, dem kann von der Fahrerlaubnisbehörde der Führerschein entzogen werden.



Bei zu viel Alkohol droht die MPU, die medizinisch psychologische Untersuchung. Die MPU kann von den Behörden wegen zu hoher Promillezahlen angeordnet werden, oder bei kleineren Werten innerhalb von kurzen Abständen. Eine MPU droht auch sobald Drogen mit im Spiel sind. Sollte man bei Ihnen eine MPU angeordnet haben, wenden Sie sich an die MPU Akademie mit Ihren 32 Vertretungen.



Die Büros der Akademie finden Sie hier:



MPU Vorbereitung Aichach, Steubstraße 3, 86551 Aichach

MPU Vorbereitung Augsburg, Johannisgasse 4, 86152 Augsburg

MPU Vorbereitung Augsburg, Klausenberg 16, 86199 Augsburg

MPU Vorbereitung Bad Wörishofen, Hermann-Aust-Straße 11, 86825 Bad Wörishofen

MPU Vorbereitung Dachau, Münchner Str. 23, 85221 Dachau

MPU Vorbereitung Dillingen, Königstraße 37/38, 89407 Dillingen

MPU Vorbereitung Donauwörth, Spindeltal 5, 86609 Donauwörth

MPU Vorbereitung Friedberg, Bahnhofstraße 25, 86316 Friedberg

MPU Vorbereitung Fürstenfeldbruck, Niederbronnerweg 5, 82256 Fürstenfeldbruck

MPU Vorbereitung Gersthofen, Bahnhofstraße 6, 86368 Gersthofen

MPU Vorbereitung Günzburg, Bgm.-Landmann-Platz2, 89312 Günzburg

MPU Vorbereitung Jettingen-Scheppach, Hauptstraße 75, 89343 Jettingen-Scheppach

MPU Vorbereitung Königsbrunn, Bürgermeister-Wohlfarth-Straße 44, 86343 Königsbrunn

MPU Vorbereitung Krumbach, Nattenhauser Straße 5, 86381 Krumbach

MPU Vorbereitung Landsberg, Waitzinger Wiese 1, 86899 Landsberg am Lech

MPU Vorbereitung Mering, Augsburger Straße 23, 86415 Mering

MPU Vorbereitung Mindelheim, Maximilianstraße 60, 87719 Mindelheim

MPU Vorbereitung München, Frohschammerstraße 14, 80807 München

MPU Vorbereitung Neuburg, Franziskanerstr. B 200, 86633 Neuburg an der Donau

MPU Vorbereitung Neusäß, Piechlerstraße 3, 86356 Neusäß

MPU Vorbereitung Pfaffenhofen, Hauptplatz 22, 85276 Pfaffenhofen an der Ilm

MPU Vorbereitung Schrobenhausen, Lenbachstraße 22, 86529 Schrobenhausen



sowie deren ausgewählte Partner:



33102 Paderborn, Paderstraße 11 - MPU Vorbereitung Paderborn

63500 Seligenstadt, Grabenstraße 23 - MPU Vorbereitung Frankfurt am Main

65205 Wiesbaden, Breckenheimerweg 4 - MPU Vorbereitung Wiesbaden

69469 Weinheim,Sophienstraße 2 - MPU Vorbereitung Mannheim

74078 Heilbronn, Kehrhüttenstraße 55 - MPU Vorbereitung Heilbronn

83071 Stephanskirchen, Dianastraße 8 - MPU Vorbereitung Rosenheim

85049 Ingolstadt, Proviantstraße 34 - MPU Vorbereitung Ingolstadt

86556 Aichach, Von-Lerchenfeld Straße 4 - MPU Vorbereitung Aichach







Die MPU Akademie in Augsburg bietet eine fundierte und professionelle MPU Vorbereitung an.



