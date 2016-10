7x7 stellt nachhaltige Investments vor

Die 7x7finanz GmbH präsentiert sich am 12. November auf der Messe Grünes Geld in Freiburg

(LifePR) - Die Bonner 7x7finanz GmbH präsentiert sich am 12. November 2016 in Freiburg auf der Messe Grünes Geld. Dort können sich interessierte Anleger über nachhaltige Investments informieren.

Als aktuelles Projekt bringt das Team der 7x7finanz GmbH die 7x7 Bürgerenergie I. GmbH & Co. KG-Beteiligung mit: Hier können KG-Anteile an Solarparks erworben werden. ?Außerdem stellen wir weitere geplante Produktlinien wie etwa die 7x7 Umweltanleihen vor?, erklärt Geschäftsführer Andreas Mankel. Der Bonner Finanzdienstleister ist auf der Messe jedoch nicht nur mit einem Stand vertreten, sondern auch im Vortragsprogramm der Messe: Der Finanz- und Vorsorgeberater Marc Eichenhorst wird die geplanten 7x7 Umweltanleihen vorstellen.

Die Messe Grünes Geld findet im Historischen Kaufhaus in Freiburg statt und ist am 12.11. von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Informationen zur Messe gibt es unter www.gruenes-geld.de.



Wer regelmäßig über Events und Messebeteiligungen von 7x7 informiert sein möchte, abonniert einfach die kostenlose Live-App: http://www.7x7finanz.de/service/app-2/.



Die 7x7finanz GmbH ist der kompetente Finanzdienstleister der 7x7 Unternehmensgruppe. Mit ihrer Erfahrung und umfassenden Marktkenntnis unterstützen die Berater ihre Kunden in allen Fragen des Vermögensaufbaus, der Geldanlage und des persönlichen Risikomanagements. Und das immer nach dem Prinzip ?Alles in eine Hand?: Der Kunde hat einen Ansprechpartner für alle Themen rund ums Geld. Diese Professionalität schätzen auch unabhängige Finanz- und Versicherungsmakler, die mit 7x7 zusammenarbeiten. Die 7x7finanz GmbH ist mit Büros in Bonn, Kassel, Mainz und Siegen präsent.

Internet: www.7x7finanz.de

E-Mail: info(at)7x7finanz.de





Dies ist eine Pressemitteilung von

7×7 Unternehmensgruppe c/o 7x7sachwerte GmbH&Co. KG

Datum: 27.10.2016 - 08:00

