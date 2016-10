5. November 20 Uhr: Burr&Klaiber

Blues, Folk, Jazz, Flamenco und Rock / sphärisch-meditativ - völlig neu erlebt

(LifePR) - Mit "Burr & Klaiber" stehen am 5.November 20 Uhr der Ausnahmegitarrist und Sänger Siegfried Klaiber sowie der manchmal exstatische Geiger und Saxofonist Winfried Burr auf der Bühne des Kulturgewächshaus Birkenried. Wer einmal erlebt hat, wie bei ihnen Herz und Seele, unbändige Energie und die Liebe zum Detail sowie explodierende Harmonien ineinander verschmelzen, wird unversehens von dieser Musik abhängig. Da wechseln sich beim Publikum immer wieder magische Momente, Gänsehaut, Begeisterung und manchmal Fassungslosigkeit ab angesichts des Zaubers. Das ist Musik pur! Leidenschaft pur! Können pur! Faszination!

Auffallend auch der oft ungewöhnliche Umgang mit ihren Instrumenten. Da wird getrommelt und geschrubbt, streckenweise glaubt man sich mit dieser Geige glückselig auf einer langen Ozeanwelle surfend und im nächsten Augenblick scheint Winfried Burr das eigene Instrument zu zersägen, so malträtiert er sein Instrument. Neben begeisternden Solis legt Siegfried Klaiber einen perfekten Klangteppich unter das manchmal exstatische Geigenspiel

Es wundert nicht, dass sie mit dem Kunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet wurden - bei der Qualität der beiden Musiker scheint das fast schon ein Trostpreis zu sein.

Bei "Burr & Klaiber" klingt kein Konzert wie das vorherige, sie überlassen sich einfach selbst dem Rausch der Musik und haben das Können, sich selbst gehen zu lassen, jedem Lied mit Respekt neue Facetten zu geben, ja, sich selbst daran zu berauschen.

Blues, Folk, Jazz, Flamenco, Rock, sphärisch-meditative Sequenzen, auch klassisches Lied ? keine Schublade passt für Burr & Klaiber, zuhause fühlen sie sich in allen Stilen. Und: Dieser musikalische Rausch überträgt sich bei jedem Konzert auf das Publikum ? atemlos, entführt, entrückt, abgehoben.

Hier stimmt auch der Kölner Stadtanzeiger mit ein: "Die Darbietungen, die längst in der Spitzenriege internationaler Konzerte verankert sind, wurden mit euphorischem Beifall gefeiert".



Schon das erhebend optimistische Titelstück "Einfach gut geträumt" lässt den Zuhörer die Augen schließen und tief durchatmen. Wie in einem Traum schaffen es Burr & Klaiber, ihre Gäste an nur einem Abend durch ganze Epochen zu führen .... durch die Welt der Musik.

Am 5. November 20 Uhr, live im Kulturgewächshaus Birkenried.

Eintritt: 14,-/16,-?, erm. 12,-?

Weitere Infos: www.burundklaiber.de

Musik: https://www.youtube.com/user/BurrKlaiber

Das Kulturgewächshaus Birkenried liegt an der B16 zwischen Günzburg und Gundelfingen bei der 5-köpfigen Giraffe "Monika"

Infos: www.birkenried.de Reservierung: 08221-24208 (AB) oder tickets(at)birkenried.de





Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

Kulturgewächshaus Birkenried e.V.

delfingen





