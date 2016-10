Podiumsdiskussion zum NSA Untersuchungsausschuss an der TU Ilmenau

(PresseBox) - Im Rahmen der Konferenz der Informatikfachschaften findet am 3. November eine Podiumsdiskussion mit Mitgliedern des NSA Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags statt. Die Bundestagsabgeordneten Konstantin von Notz (Grüne), Martina Renner (Linke) und Tankred Schipanski (CDU) werden gemeinsam mit Anna Biselli von netzpolitik.org wichtige Erkenntnisse aus dem Untersuchungsausschuss diskutieren. Ein Blick soll auch auf die Arbeitsweise des Ausschusses geworfen werden, die geprägt ist von geschwärzten Dokumenten und sich nicht erinnernden Zeugen. Letztlich stellt sich die Frage, welche Rolle sollen und können Geheimdienste in einer Demokratie spielen. Moderiert wird das Podium von der Politologin Nina Eisenhardt aus Frankfurt.

Auf der Konferenz der Informatikfachschaften kommen Fachschaftsmitglieder aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich zusammen. Die Veranstaltung wird abwechselnd von den einzelnen Informatikfachschaften der deutschsprachigen Hochschulen organisiert und findet im Wintersemester 2016/17 an der TU Ilmenau statt.





Technische Universität Ilmenau

