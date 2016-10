PALFINGER setzt Wachstum dank positiver Entwicklung in Europa und Akquisitionen weiter fort -überproportionale Steigerung der operativen Profitabilität

Umsatz steigt um 10,9 Prozent auf 996,6 Mio EUR

Dank Harding ist PALFINGER Weltmarktführer bei maritimen Rettungssystemen

Um Restrukturierungskosten bereinigtes EBITDA (EBITDAn) wächst um 14,7 Prozent auf 131,1 Mio EUR

Konzernergebnis um 3,4 Prozent auf 49,7 Mio EUR gesteigert

Entwicklung der PALFINGER Gruppe

Die PALFINGER Gruppe verzeichnete in den ersten drei Quartalen des Jahres 2016 anhaltendes Wachstum, wobei das weltweite Umfeld unverändert divergent war. Der Umsatz stieg um 10,9 Prozent und betrug 996,6 Mio EUR nach 898,9 Mio EUR in der Vorjahresperiode; ein neuerlicher Rekordwert für die ersten drei Quartale. Insbesondere die positive Entwicklung in Europa, in nahezu allen Produktbereichen, sowie die Akquisition von Harding trugen zur Geschäftsausweitung bei. Jedoch dämpfte die erforderliche Restrukturierung in Nordamerika und im Marinebereich das Ergebnis.

Dennoch entwickelte sich die Profitabilität zufriedenstellend. Das um Restrukturierungskosten bereinigte EBITDA (EBITDAn) stieg um 14,7 Prozent auf 131,1 Mio EUR, das ergibt eine Marge von 13,2 Prozent. Die Restrukturierungskosten betrugen 10,6 Mio EUR nach 6,6 Mio EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das operative Ergebnis (EBIT) stieg demnach um 11,7 Prozent, von 77,3 Mio EUR auf 86,4 Mio EUR. Das Konzernergebnis der ersten drei Quartale 2016 liegt mit 49,7 Mio EUR um 3,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 48,1 Mio EUR. Das Ergebnis je Aktie beträgt 1,33 nach 1,29 EUR im Vergleichszeitraum.

?Die ersten neun Monate waren von Umsatzwachstum und Steigerungen der operativen Profitabilität gekennzeichnet. Wir investieren derzeit in Restrukturierungen in Nordamerika und im Marinebereich, um dort die Margen deutlich zu erhöhen. Wir sind bestrebt, unseren nachhaltigen Wachstumskurs fortzusetzen und werden dies insbesondere im Marinebereich, den wir zum zweiten starken Standbein der PALFINGER Gruppe ausbauen werden, durch weitere Akquisitionen erreichen,? kommentiert Herbert Ortner, CEO der PALFINGER AG.



Entwicklung der Segmente

Beginnend mit dem 3. Quartal 2016 wird das Geschäft der PALFINGER Gruppe in die Segmente LAND und SEA sowie den Bereich HOLDING unterteilt. Dies entspricht den Organisations- und Managementstrukturen und bietet auch für die zukünftige Entwicklung mehr Transparenz. Ergebnisseitig nimmt PALFINGER verstärkt Bezug auf die EBITDA-Kennzahl. Im Sinne der Vergleichbarkeit werden EBITDA und EBIT auch um Restrukturierungskosten bereinigt (normalized). Dadurch sind die Investitionen in Restrukturierung, Akquisitionen, Integration und Anpassung des Geschäftsmodells ebenso ersichtlich wie die tatsächliche Profitabilität.

Entwicklung Segment LAND

Im Segment LAND erhöhte sich der Umsatz in den ersten drei Quartalen 2016 gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres von 772,8 Mio EUR um 11,4 Prozent auf 861,2 Mio EUR. Das bereinigte Segment-EBIT (EBITn) stieg überproportional von 84,6 Mio EUR um 26,9 Prozent auf 107,3 Mio EUR. Die EBITn-Marge des Segments erhöhte sich somit von 10,9 Prozent auf 12,5 Prozent in den ersten drei Quartalen 2016. Die Restrukturierungskosten betrugen im Berichtszeitraum 4,0 Mio EUR nach 3,8 Mio EUR im Vorjahreszeitraum.

PALFINGER konnte in den ersten drei Quartalen in allen Regionen außer Südamerika einen Geschäftszuwachs verzeichnen. In Europa wirkte sich darüber hinaus die Akquisition des spanischen Vertriebspartners MYCSA bzw. die neu gegründete PALFINGER Iberica positiv aus. Die Restrukturierung in Nordamerika schreitet voran und sollte bei anhaltend guter Nachfrage die Produktivität an diesen Standorten erhöhen. In den vergangenen Monaten wurde intensiv an der Produktentwicklung für diese Region gearbeitet. In Südamerika bewegt sich PALFINGER weiterhin in einem sehr schwierigen Marktumfeld, eine kurzfristige Erholung der Gesamtsituation ist nicht zu erwarten. Die Partnerschaft mit SANY bewährt sich in Asien, insbesondere in China, als Grundstein für die gute Entwicklung. In Russland bzw. GUS ermöglichte die lokale Wertschöpfung trotz schwierigem wirtschaftlichen Umfeld weiteres Wachstum.

Entwicklung Segment SEA

Der Umsatz des Segments SEA stieg in den ersten drei Quartalen von 126,2 Mio EUR im Vorjahr um 7,3 Prozent auf 135,4 Mio EUR im Jahr 2016. Der Anteil des Segments am Konzernumsatz betrug 13,6 Prozent nach 14,0 Prozent in den ersten drei Quartalen 2015. Die Übernahme der Harding-Gruppe mit Ende Juni ermöglichte das Umsatzwachstum, jedoch spiegelt sie sich auch in einer zusätzlichen Belastung des Segmentergebnisses wider. Das bereinigte Segment-EBIT (EBITn) ging um 70,4 Prozent von 10,9 Mio EUR auf 3,2 Mio EUR zurück. Die EBITn-Marge beträgt 2,4 Prozent nach 8,6 Prozent in den ersten drei Quartalen des Vorjahres. Die Restrukturierungskosten in diesem Segment betrugen 3,0 Mio EUR nach 0,4 Mio EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das Geschäftsumfeld im Segment SEA blieb aufgrund der angespannten Lage der Öl- und Gasbranche weiterhin sehr schwierig. Der Auftragseingang war im Berichtszeitraum in allen Bereichen rückläufig. Mit zielgerichteten Restrukturierungsmaßnahmen plant PALFINGER, sich für zukünftige Aufwärtstrends zu positionieren. Erste Maßnahmen, wie z.B. die Konsolidierung von Geschäftsaktivitäten und Standorten, sind bereits in Umsetzung, auch um die Synergiepotenziale zwischen dem angestammten Marinebereich und der Harding- Gruppe zu heben.

Entwicklung Bereich HOLDING

Im Bereich HOLDING belasteten die in der Zentrale zusammengefassten Konzernfunktionen und in der Holding anfallenden strategischen Projektkosten das EBITn in den ersten drei Quartalen 2016 mit ?13,6 Mio EUR im Vergleich zu ?11,5 Mio EUR im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die diesem Bereich zugeordneten Restrukturierungskosten betrugen im Berichtszeitraum 3,5 Mio EUR nach 2,4 Mio EUR in den ersten drei Quartalen 2015. Sie betrafen 2016 zu einem großen Teil externe Beratungsleistungen in Zusammenhang mit den geplanten und getätigten Akquisitionen im Segment SEA.

Ausblick

Der Auftragseingang lässt eine Fortsetzung der insgesamt guten, jedoch regional divergenten Geschäftsentwicklung der PALFINGER Gruppe im 4. Quartal 2016 erwarten. Die Akquisition der Harding-Gruppe bringt darüber hinaus eine signifikante Ausweitung des Geschäfts mit sich. Die erforderlichen Restrukturierungsmaßnahmen insbesondere in Nordamerika und im Marinebereich werden allerdings das Ergebnis belasten.

Das Management erwartet für das Gesamtjahr 2016 daher unverändert ein Umsatzwachstum von rund 10 Prozent sowie bereinigt um die Integrations- und Restrukturierungsaufwendungen eine Ergebnissteigerung. Bis zum Jahr 2017 sieht PALFINGER weiterhin das Potenzial, den Umsatz inklusive der Joint Ventures in China und Russland auszuweiten.



PALFINGER zählt seit Jahren zu den international führenden Herstellern innovativer Hebe-Lösungen, die auf Nutzfahrzeugen und im maritimen Bereich zum Einsatz kommen. Als multinationale Unternehmensgruppe mit Sitz in Bergheim erwirtschaftete die PALFINGER Gruppe mit rund 8.995 Mitarbeitern 2015 einen Gesamtumsatz von rund 1.229,9 Mio EUR.

