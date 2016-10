Teamfindungstag bei der FRANK plastic AG

(firmenpresse) - Die FRANK plastic AG legt großen Wert auf die Ausbildung junger Fachkräfte. Am 01.09.2016 starteten acht junge Menschen bei FRANK ins Arbeitsleben. Um die neuen Kollegen ins Azubiteam zu integrieren, fand am 09.09.2016 der diesjährige Teamfindungstag des Unternehmens aus Salzstetten statt.

Gemeinsam mit allen Ausbildern ging es morgens nach Schopfloch. Bei einer kleinen Wanderung zum Windrad auf dem Lichthof hatten alle die Aufgabe, ihren zugelosten Teampartner zu interviewen und diesen anschließend allen anderen vorzustellen. Danach folgte eine weitere Wanderung in drei Gruppen zum Gemeindehaus in Glatten. Jede Gruppe durfte anhand einer Wanderkarte ihre festgelegte Route ablesen und unterwegs verschiedene Teamaufgaben lösen.

Am Gemeindehaus angekommen stärkten sich alle mit einem Vesper. Bei herrlichem Spätsommerwetter galt es weitere Teamaufgaben zu lösen und in Gruppenwettkämpfen gegeneinander anzutreten.

Den Abschluss eines tollen Tages bildete das gemeinsame Grillen. Hier konnten sich alle nochmals bei Grillfleisch, Roter Wurst und selbstgemachten Salaten über die Erlebnisse des Tages austauschen. Ein weiteres Highlight waren die im Laufe des Tages selbstgeschriebenen Lieder und Gedichte, die zur allgemeinen Erheiterung beitrugen.

Der diesjährige Teamfindungstag war für die FRANK plastic AG ein voller Erfolg. Alle Auszubildenden und Ausbilder waren motiviert bei der Sache und nutzten die Chance, sich an diesem Tag besser kennenzulernen.







Kommentare zur Pressemitteilung