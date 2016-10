Herbst-Aktion bei schuhplus - Schuhe in Übergrößen: 15% Rabatt auf Alles

Große Schuhe trifft großes Sparen: Jetzt auf www.schuhplus.com die passendenÜbergrößen-Schuhe finden und 15 Prozent sparen. Inklusive Gratis-Imprägnierspray

Herbst-Aktion bei schuhplus Schuhe inÜbergrößen: 15% Rabatt auf alle großen Schuhe.

(firmenpresse) - Die kalten Monaten stehen wortwörtlich vor der Haustüre - und passend zum Herbst gibt es beim Übergrößen-Spezialisten schuhplus - Schuhe in Übergrößen - eine dazu passende Sonderaktion: Bis zum morgigen Freitag können alle Besucher der Webseite www.schuhplus.com bares Geld sparen, nämlich 15% auf den gesamten Warenkorb inklusive Gratis-Imprägnierer. Damit wird der Kauf von Damenschuhen in Übergrößen sowie Herrenschuhen in Übergrößen zum echten Sparerlebnis.

Der Gutscheincode muss dafür einfach im Warenkorb eingegeben werden. Dieser lautet schuhplus-fb-10





Die schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH ist ein führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 - 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 - 53.



Durch die gleichzeitige Nutzung primärer sowie sekundärer Vermarktungsebenen erzielt schuhplus eine kumulierte Aufmerksamkeit von monatlich 1, 7 Millionen Besuchern. Das Unternehmen betreibt am Firmenstandort in 27313 Dörverden ein stationäres Geschäft für Schuhe in Übergrößen auf einer Verkaufsfläche von über 900 qm. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

schuhplus - Schuhe inÜbergrößen - GmbH

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

info(at)schuhplus.com

04234 8909080

https://www.schuhplus.com



Firma: schuhplus - Schuhe inÜbergrößen - GmbH

Ansprechpartner: Georg Mahn

Stadt: Dörverden

Telefon: 04234 8909080





